„Bin fassungslos“: 24 verletzte Polizisten bei SGE-Party

FRANKFURT - Die Stimmung war herausragend, die Straßen in der Innenstadt bestens gefüllt. Zehntausende Eintracht-Fans feierten am Donnerstag die Rückkehr ihrer Europapokalhelden und warteten fast den ganzen Tag in der Innenstadt auf die Mannschaft. Doch friedlich blieb es leider nicht immer.

Wie die Polizei Frankfurt am Freitagnachmittag über Twitter mitteilte, wurden insgesamt 24 Beamtinnen und Beamte bei Attacken gewaltsuchender Jugendlicher verletzt. Flaschen, Dosen und Feuerwerkskörper wurden nach der Polizei geworfen, die Verletzungen hielten sich glücklicherweise in Grenzen.

Vor allem auf dem Paulsplatz soll es ordentlich geknallt haben, die Polizei spricht von „massiven Angriffen“. Acht Randalierer wurden festgenommen, der Polizeipräsident Björn Gutzeit zeigte sich entsetzt: „Ich bin fassungslos, dass Gewalttäter diesen für uns alle schönen Anlass, der meiner Meinung nach ausschließlich Raum zur Freude gibt, dazu nutzen, meine Kolleginnen und Kollegen mit Flaschen und anderen Gegenständen zu bewerfen und so eine nicht unerhebliche Anzahl von ihnen verletzten.“ Zudem wurden laut Polizei auch Rettungskräfte der Feuerwehr mit Flaschen und Pyrotechnik beworfen.