Bobic bestätigt: Jovic zurück zur Eintracht

FRANKFURT - Der Traum der Fans wird wahr und Luka Jovic (23) kehrt tatsächlich nach Frankfurt zurück. „Wir erwarten ihn zurück“, bestätigte Sportvorstand Fredi Bobic am Rande des Pokalspiels in Leverkusen, „es ist fast in trockenen Tüchern.“ Nur „Kleinigkeiten“ würden noch fehlen, in erster Linie die medizinischen Untersuchungen. Die wird Jovic genau wie erste Corona-Tests am Mittwoch in Frankfurt absolvieren. Bobic: „Wir sind sehr, sehr glücklich, dass diese Möglichkeit jetzt bestand.“ Zu verdanken sie dies unter anderem dem guten Verhältnis zu Real Madrid.

Die Eintracht leiht Jovic bis zum Sommer aus. „Dann können wir alles noch einmal neu überdenken“, sagte Bobic. Im Sommer 2019 hatte Real noch 63 Millionen Euro Ablöse nach Frankfurt überwiesen. Doch der serbische Nationalspieler ist bei den „Königlichen“ so gut wie nie zum Zug gekommen. In dieser Saison hat er bisher nur 149 Minuten in insgesamt vier Partien gespielt und dabei kein einziges Tor erzielt. Jovic wollte unbedingt zurück zur Eintracht, verzichtet darum auch auf große Teile seines Gehalts (10 Millionen Euro jährlich). Zudem übernimmt Real weiter einen Teil des Gehalts. Nur so kann die Eintracht den Transfer stemmen. Die Eintracht hatte dringend einen Nachfolger für den nach Brügge verkauften Bas Dost gesucht. „Unser Trainer hat nun eine weitere gute Option für die letzten Spiele der Vorrunde und die gesamte Rückrunde“, sagt Bobic. Wahrscheinlich wird Jovic schon am Sonntag gegen Schalke im Kader stehen.

