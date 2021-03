Bundesliga-Termine: Rhein-Main-Derby am Sonntagnachmittag

Ein Spielball der Fußball-Bundesliga. (Archivfoto: dpa)

REGION - Fixe Termine für die Fußball-Bundesligisten, fixer Termin für das Rhein-Main-Derby zwischen Eintracht Frankfurt und Mainz 05. Das Duell im Frankfurter Stadtwald wird am Sonntag, 9. Mai, um 15.30 Uhr angepfiffen. In der Hinrunde war den Adlerträger ihr erster Bundesliga-Sieg in Mainz überhaupt gelungen, André Silva hatte am 9. Januar zwei Elfmeter zum 2:0-Auswärtssieg in der Opel Arena verwandelt. Das letzte Spiel in Frankfurt wiederum entschieden am 6. Juni 2020 die Rheinhessen (Tore: Niakhaté, Kunde) mit dem gleichen Ergebnis für sich.

Im Kampf um den Klassenverbleib müssen die Abstiegskämpfer von Mainz 05 zweimal sonntags (daheim gegen Hertha BSC am 18. April, 18 Uhr, sowie in Frankfurt am 9. Mai), einmal mittwochs (am 21. April bei Werder Bremen/20.30 Uhr) und dreimal samstags um 15.30 Uhr ran. Am Samstag, 24. April, schaut Rekordmeister Bayern München vorbei. Am vorletzten Spieltag begrüßen die 05er Borussia Dortmund, am 34. und letzten Spieltag reisen die 05er nach Wolfsburg.

Eintracht Frankfurt schließt die Saison am 22. Mai mit einem Heimspiel gegen den SC Freiburg ab. Schon vorher will die SGE den Sprung in die Champions League realisieren. Die Eintracht reist am Samstag, 17. April (15.30 Uhr), nach Mönchengladbach, erwartet am Dienstag, 20. April (20.30 Uhr), den FC Augsburg. Im Samstag-18.30-Uhr-Topspiel am 24. April treten die Hessen bei Bayer Leverkusen an. Eine Woche später kommen die Mainzer nach Frankfurt.

In der Zweiten Liga muss der SV Darmstadt 98 zweimal freitags (16. April gegen Greuther Fürth, 18.30 Uhr, sowie am 7. Mai bei Hannover 96, 18.30 Uhr), einmal dienstags (am 20. April bei den Würzburger Kickers, 18.30 Uhr), einmal samstags (24. April gegen den VfL Bochum, 13 Uhr) ran. Die letzten beiden Spieltage finden sonntags um 15.30 Uhr statt (16. Mai gegen Heidenheim, 23. Mai in Kiel).