Champions-League: Auslosung, Eintracht-Gegner und Termine

FRANKFURT - Zum ersten Mal in der Champions-League-Geschichte spielen in der Saison 2022/23 gleich fünf deutsche Klubs in der „Königsklasse“ des Fußballs. Mit dabei ist erstmals auch Eintracht Frankfurt, die sich als Europa-League-Sieger mit den besten Mannschaften Europas messen dürfen.

Für Cheftrainer Oliver Glasner sind bereits in der Gruppenphase mehrere hochkarätige Gegner möglich. Auf welche Mannschaften Eintracht treffen könnte und wie die Auslosung funktioniert, beantworten wir Ihnen in dieser Übersicht.



Was steht an?

Am Abend des 25. August werden die Champions-League-Gruppen der neuen Spielzeit eingeteilt. Beim Gala-Abend der Uefa fällt also die Entscheidung, welche Mannschaften sich im Herbst begegnen werden.

Wie funktioniert die Champions-League-Auslosung?

Insgesamt 32 Klubs sind für die Champions League qualifiziert. Die Mannschaften werden für die Auslosung in vier Töpfe aufgeteilt. Eintracht Frankfurt ist als Europa-League-Meister in Lostopf eins dabei. Bei der Ziehung am Mittwochabend wird den „Adlern“ dann je eine Mannschaft aus einem anderen Topf zugeteilt, insgesamt also drei Gegner.

Nicht möglich ist ein Duell gegen Teams aus dem eigenen Topf oder eine Mannschaft aus derselben Liga. Glasners Elf wird zunächst also nicht gegen die Bundesliga-Klubs FC Bayern München, RB Leipzig, Borussia Dortmund oder Bayer Leverkusen spielen. Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, der FC Porto, AC Mailand oder Ajax Amsterdam sind ebenfalls keine möglichen Gruppengegner – sie sind genau wie Eintracht Frankfurt in Topf eins dabei.

Welche Champions-League-Gegner sind für Eintracht Frankfurt möglich?

Frankfurt kann hingegen auf die folgenden internationalen Mannschaften treffen:

Topf 2: FC Liverpool, FC Chelsea, FC Barcelona, Juventus Turin, Atletico Madrid, FC Sevilla, Tottenham Hotspur

Topf 3: Salzburg, Schachjtar Donezk, Inter Mailand, SSC Neapel, Sporting Lissabon.

Topf 4: FC Brügge, Celtic Glasgow, Viktoria Pilsen, Olympique Marseille, Maccabi Haifa, FC Kopenhagen

Noch ohne festen Lostopf (Topf 3 oder 4) Olympique Marseille, Maccabi Haifa, Benfica Lissabon, Glasgow Rangers, Playoff-Sieger Dinamo Zagreb – FC Bodö/Glimt (0:1)

Schon im September ist für die Eintracht somit ein Topspiel gegen den FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp möglich. Denkbar ist auch ein Wiedersehen mit Filip Kostic bei Juventus Turin oder dem Europa-League-Viertelfinalgegner FC Barcelona.

Champions League 2022/23: Die Spieltage im Überblick

Schon rund zwei Wochen nach der Auslosung steht das erste Gruppenspiel der Champions League an. Die wichtigsten Termine im Überblick:

Spieltag 1: 6./7. September

Spieltag 2: 13./14. September

Spieltag 3: 4./5. Oktober

Spieltag 4: 11./12. Oktober

Spieltag 5: 25./26. Oktober

Spieltag 6: 1./2. November

Achtelfinal-Auslosung: 7. November

Wann beginnt die Auslosung?

Die Auslosung startet am Donnerstag um 18 Uhr in Istanbul. Die türkische Metropole ist im kommenden Jahr auch der Austragungsort des Champions-League-Finals. Dieses ist für den 10. Juni im Atatürk-Olympiastadion angesetzt.

Die Ziehung aus den Lostöpfen können Fußballfans am Donnerstag ab 17:30 Uhr bei Sky Sport News HD verfolgen. Auch der Streamingdienst DAZN überträgt die Auslosung, ZDF Sport sowie die Uefa bieten darüber hinaus auf ihren Webseiten kostenfreie Livestreams an.