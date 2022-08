Champions League: Eintracht startet mit Heimspiel

Das Emblem der Champions League. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Die Lose wurden bereits am Donnerstag gezogen, jetzt können alle Eintracht-Fans ihre nächsten Reisen durch Europa buchen. Die Termine in der Champions League stehen nun endgültig fest, die Eintracht empfängt zum Auftakt in Gruppe D am Mittwoch, 7. September, 18.45 Uhr, den portugiesischen Vizemeister Sporting Lissabon. Am Dienstag, 13. September, 21 Uhr, sind die Frankfurter dann zu Gast bei Olympique Marseille, bevor die SGE am Dienstag, 4. Oktober, 21 Uhr, zuhause gegen Tottenham Hotspurs ran muss.

Die weiteren Ansetzungen:

Mittwoch, 12. Oktober, 21 Uhr: Tottenham Hotspurs – Eintracht Frankfurt

Mittwoch, 26. Oktober, 21 Uhr: Eintracht Frankfurt – Olympique Marseille

Dienstag, 1. November, 21 Uhr: Sporting Lissabon – Eintracht Frankfurt



Bayern starten bei Inter Mailand

Der FC Bayern startet unterdessen bei Inter Mailand (7. September, 21 Uhr) in die Champions League, Borussia Dortmund zuhause gegen den FC Kopenhagen (6. September, 18.45 Uhr).

RB Leipzig empfängt zum Auftakt Schachtar Donezk (6. September, 21 Uhr), während Bayer Leverkusen nach Belgien zu Club Brügge reist (7. September, 21 Uhr).

