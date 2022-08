Champions-League-Gegner der Eintracht ausgelost

Die Trophäe wird vor der Auslosung der Champions League für die Fotografen ausgestellt. (Foto: Emrah Gurel/AP/dpa )

ISTANBUL - Die Lose sind gezogen. Seit 99 Tagen, seit dem Eintracht Frankfurt in Sevilla sensationell die Europa League gewonnen hat, steht fest, dass der hessische Fußballbundesligist in dieser Saison in der Champions League antritt. Seit ein paar Minuten steht fest, gegen wen die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner in der Gruppenliga der Königsklasse antreten wird. In Istanbul, wo das Finale des Wettbewerbs nächstes Jahr ausgetragen wird, wurden die Kontrahenten aller fünf deutschen Clubs am Abend ausgelost. Die Eintracht darf sich auf äußerst attraktive Gegner freuen. Sportlich betrachtet sind alle drei Frankfurter Kontrahenten durchaus machbar. Die SGE hatte also ein gewisses Losglück.

Die Frankfurter treffen in der Gruppe D auf Tottenham Hotspur, Sporting Lissabon und Olympique Marseille. Letzteren Club hatte die SGE in der Europa-League-Gruppenphase 2018 zweimal gewonnen.

Der deutsche Rekordmeister, Bayern München, der genau wie die Eintracht in Topf in die Auslosung startete, hat mit dem FC Barcelona einen ganz dicken Brocken zugelost bekommen. Zudem bekommt es der FCB mit Juventus Turin und Victoria Pilsen.

Die weiteren deutschen Mannschaften müssen sich ebenfalls mit europäischen Spitzenteams messen. Dortmund bekommt es in Gruppe G mit Manchester City, FC Sevilla und FC Kopenhagen zu tun. Leipzig muss in Gruppe F gegen Real Madrid, Schachtar Donezk und Celtic Glasgow ran.

Und Leverkusen kämpft in Gruppe B gegen FC Porto, Atletico Madrid und Club Brügge ums Weiterkommen.

Die genauen Anstoßzeiten beziehungsweise Spielansetzungen stehen noch nicht fest. Lediglich die Tage, an denen die Spieltag ausgetragen werden, sind fixiert. Die zeitgenauen Ansetzungen werden im Laufe des Freitags erwartet.

1. Spieltag: 6./7. September

2. Spieltag: 13./14. September

3. Spieltag: 4./5. Oktober

4. Spieltag: 11./12. Oktober

5. Spieltag: 25./26. Oktober

6. Spieltag: 1./2. November