Champions League: Preise für SGE-Reisen schießen nach oben

Spieltermine für die Champions League standen keine Stunde fest, da mussten wohl alle Eintracht-Fans schon tief durchatmen beim Blick auf die Preise für Flüge und Hotels in Marseille, London und Lissabon. Diese drei Städte werden die Hessen in den Partien der Gruppe D ansteuern und ziemlich sicher von vielen Anhängern begleitet werden. Am Samstagmorgen sickerten die fixierten Spieltermine durch, kurz darauf zogen die Preise ordentlich an. FRANKFURT - Diestanden keine Stunde fest, da mussten wohl alle Eintracht-Fans schon tief durchatmen beim Blick auf die Preise für Flüge und Hotels in Marseille, London und Lissabon. Diese drei Städte werden die Hessen in den Partien der Gruppe D ansteuern und ziemlich sicher von vielen Anhängern begleitet werden. Am Samstagmorgen sickerten die fixierten Spieltermine durch, kurz darauf zogen die Preise ordentlich an.

Für Hin- und Rückflug nach London, wo die Eintracht am Mittwoch, 12. Oktober, gegen Tottenham spielt, werden zwischen 400 und 500 Euro fällig. Dazu kommen Hotelpreise in der Nähe des Stadions um 150 Euro pro Nacht. Für ein 3-Sterne-Hotel wohlgemerkt. Zum Vergleich: Eine Woche später würde derselbe Flug rund 200 Euro kosten, die Nacht im Hotel 80 Euro.



Noch teurer wird’s für die Eintracht-Fans in Lissabon. Dort treten ihre Lieblinge am Dienstag, 1. November, gegen Sporting an und dafür müssen die Anhänger jetzt schon tief in die Tasche greifen. Über 800 Euro werden für die Flüge fällig, und die Hotelpreise sind ebenfalls knackig – im Schnitt 150 Euro pro Nacht. Rund 1000 Euro müssen die SGE-Fans also blechen. Wahrlich kein Schnapper. Wer eine Woche später in die Hauptstadt Portugals reisen möchte, muss „nur“ mit rund 600 Euro rechnen. Was aber fast die Hälfte zu den Kosten rund um den letzten Champions-League-Spieltag der Eintracht ist.

Zur Partie bei Olympique Marseille am Dienstag, 13. September, werden wohl viele Eintracht-Fans mit dem Auto anreisen. Rund 1000 Kilometer müssen dafür von der Mainmetropole bis in die Hafenstadt in Südfrankreich zurückgelegt werden. Das scheint machbar, schließlich ist den SGE-Anhängern ja kein Weg zu weit, wie in der vergangenen Saison, als die Hessen sensationell die Europa League gewannen, deutlich wurde. Wer sich doch für einen Flug entscheidet, muss 500-600 Euro zahlen und wird zudem kaum einen Direktflug finden. Die Hotels in Marseille rufen für die Nacht nach dem Spiel aktuell zwischen 150 und 200 Euro auf. Auch hier scheint die Nachfrage also bereits hoch.