Clevere Eintracht endlich hellwach

Der Frankfurter Erik Durm (links) und Dortmunds Nico Schulz kämpfen um den Ball.

FRANKFURT - Manchmal können Kleinigkeiten viel bewirken, auch wenn am Ende das gleiche Ergebnis rauskommt. Die Frankfurter Eintracht, zuletzt viel gescholten für ihre Anfangsschwierigkeiten, für ihre Schläfrigkeiten zu Spielbeginn, war diesmal hellwach. Der Trainer hatte ein paar Änderungen in der Spielvorbereitung vorgenommen, „aber daraus sollten wir keine große Sache machen.“ Die Mannschaft war ein paar Minuten früher als sonst aus dem Hotel ins Stadion gefahren, die Abschlussbesprechung hatte in den Katakomben der Arena stattgefunden. „70 Minuten vor Spielbeginn, um die Spannung hochzuhalten“, sagte Adi Hütter. Das hatte gut geklappt, die Eintracht war danach sofort im Spiel. Das Ergebnis aber war das gleiche wie in all den Wochen zuvor: Auch gegen Borussia Dortmund hat es nur zu einem 1:1 (1:0)-Unentschieden gereicht, dem siebten Remis in dieser Saison, dem fünften in Folge. Das ist Rekord in der Vereinsgeschichte der Eintracht. Über den sich der Trainer nicht wirklich freuen konnte, „Ganz ehrlich, ich hätte lieber dreimal verloren und viermal gewonnen“, sagte Adi Hütter. Na klar, das wären fünf Punkte mehr.

Meckern wollte Hütter dennoch nicht, dafür hatte seine Mannschaft in der ersten Halbzeit einfach zu gut gespielt. „Es war eine tolle Leistung“, sagte er. „Die erste Halbzeit war Klasse“, pflichtete Sportvorstand Fredi Bobic bei. Die Eintracht hätte zur Pause höher führen können, ja vielleicht müssen. Doch nur Daichi Kamada hatte nach einem erstaunlichen Pass von Martin Hinteregger in den Rücken der Dortmunder Abwehr ein Tor erzielt (9.Minute). Filip Kostic hatte bei einem Volleyschuss verzogen, Erik Durm hatte sich nach toller Vorarbeit von Sebastian Rode in letzter Sekunde noch den Ball von Nico Schulz blocken lassen und Aymen Barkok hatte bei der größten aller Gelegenheiten übers Tor geballert. „Ich habe einfach zu schnell abgeschlossen, ich hätte ihn gerne unter die Latte gehauen“, sagte der Mittelfeldspieler, der nach einer Covid-Erkrankung erstaunlich schnell ins Team zurückgekehrt war.

Eintracht taktisch bestens eingestellt

Es war zweifellos mehr drin für die Eintracht, die taktisch bestens eingestellt war auf den Gegner und all ihre Klasse unter Beweis stellte. “Frankfurt war da einfach besser“, räumte BVB-Trainer Lucien Favre ein. „Die waren richtig gut“, sagte Nationalspieler Emre Can. Auch die Dortmunder waren hinterher froh, noch einen Punkt geholt zu haben. Im gleichen Maße wie sich der Gegner steigern konnte, ließen die Frankfurter nach dem Wechsel nämlich nach. Die Eintracht zollte dem hohen Tempo aus der ersten Halbzeit Tribut, auch wenn der Trainer das so nicht sehen wollte. Das Nachlassen habe „nicht an der Physis gelegen“, glaubt Hütter, „wir haben einfach keine Ruhe mehr reingekriegt“. Vielleicht lag es auch einfach nur an nun verbesserten Dortmundern. Warum auch immer, die Pässe nach vorne kamen nun nicht mehr so genau wie vorher, es wurden viel weniger Konter gesetzt. „Zu ungenau, nicht mehr sauber genug“ sei das Passspiel gewesen. Als es dem BVB dann gelungen war, eine Art „Powerplay“ aufzuziehen, knickte die Eintracht kurzfristig ein. Giovanni Reyna gelang mit einer feinen Einzelleistung, als er erst den besten Frankfurter Martin Hinteregger aussteigen ließ und dann genau in den Winkel traf, der insgesamte gerechte Ausgleich (56.Minute). „Wir hätten diese Drangphase überstehen müssen, das haben wir leider nicht geschafft“, analysierte Bobic. Aber immerhin hatte die Eintracht danach nicht den Kopf verloren und nach und nach wieder Kontrolle zurückgewonnen. Die Frankfurter waren jetzt nicht mehr dominant wie vor der Pause, aber wieder auf Augenhöhe.

Gefühlt waren die Gäste am Ende dem zweiten Tor zwar näher, aber wirklich große Gelegenheiten hatten die Eintracht-Defensive nicht zugelassen. Als der Abpfiff kam, waren alle zufrieden. „Gegen Dortmund muss man ans Limit gehen, das haben wir getan“, sagte Verteidiger Erik Durm, „die ganze Mannschaft hat super verteidigt.“ In dieser Einschätzung herrschte große Einigkeit: Ein verdienter Punkt für beide. „Das 1:1 ist gerecht“, sagte Bobic. „Über 90 Minuten gesehen geht der Punkt gegen einen Champions League-Teilnehmer, der schon im Achtelfinale steht, in Ordnung“, sagte Hütter. „Wir können damit zufrieden sein“, sagte Rode. „Das Unentschieden ist Ende gerecht“, sagte Barkok. Und die Dortmunder? Die sahen das genauso. „Wir nehmen den Punkt mit, das ist Okay“, sagte Trainer Favré.

In der Tabelle tritt die Eintracht aber weiter auf der Stelle. Und die nächsten Aufgaben werden nicht leichter. Am Freitag geht es zum VfL Wolfsburg, dann kommt Borussia Mönchengladbach. „Für uns ist es in der Bundesliga aktuell nicht einfach, Spiele zu gewinnen – auf der anderen Seite aber auch schwer, uns zu schlagen“, fasste Trainer Hütter zusammen. Boss Bobic hat die Hoffnung auf einen baldigen Sieg nicht aufgegeben. „Wolfsburg wird auch wieder hart“, sagte er, „aber vielleicht haben wir mal das Quäntchen Glück und gewinnen wieder.“