Corona-Infizierte bei Eintracht Frankfurt

FRANKFURT - Nach dem Sportpresseball haben sich offenbar mehrere Gäste aus dem Umfeld von Eintracht Frankfurt mit Corona infiziert. Wie die "Bild" am Dienstagmorgen berichtet, hätten sich neben der Familie von SGE-Justiziar Philipp Reschke auch mehrere ehemalige Profis mit dem Virus angesteckt.

Was das für die Heimspiele in der Europa League gegen Antwerpen (25.11.) und in der Liga gegen Union Berlin (28.11.) bedeutet, ist noch unklar. Beim Sportpresseball galt die 2G-Regelung, es durften also nur genesene und geimpfte Gäste teilnehmen.