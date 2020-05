Das Jahrhundertspiel Eintracht Frankfurt gegen Real Madrid

EINSCHÄTZUNGEN ZUM EUROPACUP-FINALE DER LANDESMEISTER 1960

Matthias Thoma, Leiter des Eintracht-Museums: Das Spiel gilt als eines der besten Vereinsmannschaftsspiele aller Zeiten und ist deshalb unvergessen. Das liegt sicher an der Torflut, denn bis heute ist das 7:3 das torreichste Endspiel der Europapokalgeschichte. Auch die schier unglaubliche Zahl von mehr als 127 000 Zuschauern ist unerreicht. Das allerorts bewunderte „Weiße Ballett“ von Real befand sich auf dem Höhepunkt seines Schaffens, dennoch steckte die Eintracht nie auf. Meier, Kreß und Stein stürmten trotz des scheinbar uneinholbaren Rückstands munter weiter. Die Zuschauer bekamen somit wie bei kaum einem anderen Europapokalfinale alle wichtigen Fußballzutaten geboten: eine unfassbare Menschenmenge, Weltstars, Spannung, einen sich auflehnenden Underdog – und Tore am Fließband.



Othmar Hermann, Fußballhistoriker und Besitzer des größten privaten Eintracht-Archivs der Welt: Dem Spiel wird so eine große Bedeutung zugemessen, weil fast eine Profi-Weltauswahl als bereits viermaliger Champion gegen die Underdogs aus Frankfurt spielte, die ja im Grunde Halbtagskicker waren. Hinzu kommt der Spielverlauf mit dem 1:0 des Außenseiters und dem folgenden furiosen Angriffsfußball von beiden Seiten. Ein Kampf ohne Visier, bei dem der Unterlegene noch zwei Tore gegen die damals weltbeste Elf erzielen konnte. Das Spiel begründet auch den Mythos Hampden Park und beeindruckte durch die Fairness des Publikums, das beide Mannschaften feierte.



Jens Kirschneck, Chef vom Dienst der Fußballzeitschrift „11 Freunde“: Was dieses Spiel so besonders macht, ist die erste Teilnahme einer deutschen Mannschaft an einem Europapokal-Endspiel – vor allem aber die spielerische Klasse von Real Madrid um die Weltstars Puskas und Di Stefano, eines der stilprägendsten Teams aller Zeiten. Dass es zu Platz acht und nicht zu Platz eins in unserer Hitliste der 25 besten Spiele aller Zeiten gereicht hat, liegt am fehlenden Drama. Eintracht Frankfurt hat sich stets bemüht, war aber am Ende doch chancenlos.