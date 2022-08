Das nächste Remis: Eintracht trennt sich 1:1 von Köln

Frankfurts Luca Pellegrini (re.) und Kölns Dejan Ljubicic kämpfen um den Ball. (Foto: dpa/ Arne Dedert)

FRANKFURT - Die Frankfurter Eintracht kann einfach in der Bundesliga nicht mehr gewinnen. Seit dem 13. März hatte das in der vergangenen Saison nicht mehr geklappt. Und auch in dieser Saison ist schon wieder das zweite Heimspiel ohne „Dreier“ vorbei. 1:1 (0:0) hieß vor 50.500 Zuschauern gegen den 1. FC Köln und das war ein gerechtes Resultat. Es war ein schwaches Bundesligaspiel, in dem die Eintracht durch Daichi Kamada in der 71. Minute mit einem abgefälschten Freistoß in Führung gegangen war. Der Kölner Jan Uwe Thielmann erzielte mit einem Weitschuss acht Minuten vor dem Ende den Ausgleich.

Der Frankfurter Trainer hatte die volle Trainingswoche dazu genutzt, um grundsätzliche Änderungen vorzubereiten, gegen Köln begann die Eintracht dementsprechend mit einer Viererkette. Mit Kristijan Jakic und Neuzugang Luca Pellegrini besetzten zwei Profis die Außenbahnen – hinten also (fast) alles neu. Auch nach vorne hatte sich vieles verändert. Kolo Muani und Jesper Lindström kamen über Außen, Rafael Borré spielte vorne in der Mitte, Mario Götze dahinter. Der unter der Woche erkrankte Daichi Kamada saß nur auf der Bank, auch Ansgar Knauff hatte seinen Platz in der Anfangself verloren.

Nur wenig Rhythmus im Spiel

Doch diese neue Formation hatte deutliche Schwierigkeiten, einen Spielrhythmus zu finden. Es lief nicht viel zusammen, von druckvollem Angriffsspiel war nichts zu sehen. Abgesehen von einer halben Gelegenheit in der 6. Minute, als Götze Lindström freigespielt hatte, kamen die Frankfurter dem Kölner Tor nicht gefährlich nahe. Dabei konnte gerade Neuling Pellegrini auf der linken Seite unter Beweis stellen, dass er eine echte Verstärkung werden kann. Dem Italiener gelangen ein paar präzise Pässe, auch im Zweikampf verhielt er sich geschickt. Viele andere aber suchten nach wie vor die Form aus den internationalen Spielen der letzten Saison. Es lief einfach nicht flüssig, den pfeilschnellen Muani brachten die Frankfurter gar nicht ins Spiel. Und wenn der Angriff mal erfolgversprechend war, stand der wie immer fleißige Borré im Abseits.

Die Kölner waren nicht besser, sie spielten ganz auf Abwarten, versuchten ein paar Nadelstiche zu setzen. Das gelang ihnen mit fortschreitender Zeit aber immer besser. In der 38. Minute hatte Tigges nach Flanke von Ljubicic eine Gelegenheit, in der 40. Minute traf Hector nach einer Ecke nur das Außennetz. Und schließlich musste Trapp kurz vor dem Pausenpfiff gegen Adamyan retten.

Nach dem Wechsel ging es mit dem unkontrollierten Spiel geradewegs so weiter. Es kam einfach kein Druck aufs Kölner Tor. Die wenigen Chancen waren eher Zufällen geschuldeet. So kam Lindström nach Pass von Götze einmal durch, ging an Schwäbe vorbei, war aber zu weit zur Seite abgedrängt, um ein Tor zu erzielen. Die Kölner kamen kaum einmal nach vorne, nur ein einziges Mal musste Trapp gegen den gerade eingewechselten Maina retten. Und dann machte der Frankfurter Trainer von seiner neuen Stärke Gebrauch. Er wechselte Qualität ein. Er brachte Ansgar Knauff, er brachte Lucas Alario und er brachte Daichi Kamada. Das lohnte sich prompt. Kaum zwei Minuten im Spiel wurde Kamada gefoult. Vom linken Strafraumeck trat er den Freistoß selbst. Der Ball flog hart nach innen, Hector wollte retten, fälschte ganz leicht ab, über die Fäuste von Torwart Schwäbe. Das 1:0 in der 71.Minute.

Dioch die Freude dauerte nicht lange. Nur zehn Minuten später der Ausgleich. Knauff köpfte bei einer Rettungsaktion den Ball genau auf den Fuß von Thielmann und der traf volley aus 18 Metern, unhaltbar für Trapp schlug der Ball ein. Dann schaltete sich der VAR ein. Über vier Minuten wurde geprüft, ob ein Kölner im Abseits gestanden wenn im Sichtfeld von Torwart Trapp geastanden hatte. Dann ging Schiedsrichter Petersen selbst an den Bildschirm und schaute sich das ganze an und entschied auf Tor. Die Dauer der Überprüfung war skandalös.

