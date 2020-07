Der Blackout des Frankfurter Kapitäns

Der Bodycheck: Eintracht-Kapitän David Abrahm (rechts) wirft den Freiburger Trainer Christian Streich in der Nachspielzeit bei der 0:1-Niederlage im Schwarzwaldstadion um. Sieben Spiele Sperre war die Folge. (Archivfoto: Hübner)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Nach dem aufsehenerregenden 5:1 gegen die Bayern waren in Frankfurt Träume gereift. Die Eintracht hatte nach zehn Spieltagen 17 Punkte auf dem Konto, sie lag nur zwei Punkte hinter dem Tabellenzweiten Dortmund und nur ein Punkt hinter dem Meister aus München. Sie war in der Europa League (EL) gut im Rennen und sie hatte sich im DFB-Pokal gegen Waldhof und St. Pauli durchgesetzt. Trotz des Verlustes der „Büffelherde“, also der drei überragenden Stürmer Haller, Jovic und Rebic, schien es geradewegs weiter aufwärtszugehen.

5:1 gegen die Bayern hat der Eintracht nicht gutgetan

Doch das 5:1 hatte nicht wirklich gutgetan. Ausgerechnet jetzt kam die Mannschaft vom Weg ab. Über die Gründe war danach viel gerätselt worden: Geistige und/oder körperliche Müdigkeit? Selbstüberschätzung? Pech? Zufall? Es folgte jedenfalls eine beängstigende Negativserie, die die Frankfurter bis zur Winterpause wieder in die Nähe der Abstiegsränge brachte. Im Dezember wurde nicht mehr von der Europa League oder gar der Champions League geträumt, die Eintracht mit all ihren Fans wurden von Albträumen geplagt, das Abstiegsgespenst hatte sich in der Vorweihnachtszeit breitgemacht.

Was war da passiert? Die Eintracht hatte ein paar Tage nach dem Triumph gegen die Bayern beim SC Freiburg mit 0:1 verloren. Das an sich klingt nicht so spektakulär. Aber es war ein spektakuläres Spiel und es war der Anfang des Frankfurter Absturzes. Bis zur Pause war es ein ausgeglichenes Spiel, doch dann wurde es im Schwarzwaldstadion schwarz um die Eintracht. Sekunden vor dem Halbzeitpfiff hatte sich Gelson Fernandes ein überflüssiges Foul an der Seitenlinie geleistet und war, bereits verwarnt, mit „Gelb-Rot“ vom Platz geflogen. Eine große Schwächung und ein großes Ärgernis. „Einem so erfahrenen Mann darf so etwas nicht passieren“, war Trainer Hütter sauer. Und es passierte noch viel mehr.

DIE LÄNGSTE SAISON DER SGE 54 Pflichtspiele: Es war die längste Saison, die die Frankfurter Eintracht je gespielt hat. Spektakuläre Spiele, peinliche Niederlagen, ein großer Skandal und ein äußerer Feind, der alle Beteiligten vor große Probleme stellte. In einer vierteiligen Serie blicken wir auf die Saison der Eintracht zurück. Heute: Teil zwei.

Obwohl die Eintracht auch in Unterzahl gut mithielt, gelang den Freiburgern durch Nils Petersen, der gegen die Eintracht eigentlich immer trifft, das entscheidende 1:0. Das alles war in der Nachspielzeit nicht mehr so wichtig. Es kam zum Skandal. David Abraham rannte beim Versuch, den Ball so schnell wie möglich per Einwurf wieder ins Spiel zu bringen, in vollem Lauf den Freiburger Trainer Christian Streich über den Haufen. Ein Blackout des Frankfurter Kapitäns. Die Rote Karte war eine ebenso logische Folge wie die Tumulte, die im Anschluss an diese Szene losbrachen. Als sich alles und alle wieder etwas beruhigt hatten und auch der Freiburger Vincenzo Grifo nach einer Tätlichkeit gegen Abraham vom Platz geflogen war, begann das „Nachspiel“, das sich über einige Wochen hinzog.

Argentinier war fortan der böse Bube

Abraham hatte sich gleich nach dem Spiel beim Freiburger Trainer entschuldigt, der hatte diese Entschuldigung angenommen. Der Schaden aber war angerichtet, Abraham galt bundesweit als „böser Bube“, beherrschte tagelang die Schlagzeilen. Das Sportgericht des DFB brummte ihm eine siebenwöchige Sperre auf. Richter Hans E. Lorenz: „Es ist ein klarer Fall des direkten Vorsatzes. Abraham hat den Trainer, wie das vielleicht im Eishockey üblich ist, mit einem Bodycheck abgeräumt – nicht mehr und nicht weniger.“ Abraham zeigte sich einsichtig: „So etwas wird mir nie mehr passieren.“ Das Kind war für die Eintracht aber in den Brunnen gefallen. Der Kapitän fehlte in allen weiteren Spielen bis zum Winter. Übrigens: Bis zum Saisonende hat der argentinische Abwehrspieler in zwölf Einsätzen keine einzige Gelbe Karte mehr gesehen.

Die Eintracht war aber in dieser Phase der Saison aus mehreren Gründen fortan aus der Bahn geworfen. Das war auch beim schlimmen Jahresabschluss zu sehen. Beim 1:2 in Paderborn ging überhaupt nichts mehr. „So kennen wir die Jungs gar nicht, wir haben jetzt die gute Ausgangsposition von Anfang November verspielt“, redete Sportvorstand Fredi Bobic Klartext. „Es ist keine Qualitätsfrage, sondern eher eine Mentalitätsfrage.“ Eine deutliche Ansage an Mannschaft und Trainer, die im neuen Jahr zunächst auf fruchtbaren Boden fiel. Dann kamen Bianca und Corona.