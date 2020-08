Der Bundesliga-Spielplan 2020/2021 ist da

Die Meisterschale der Fußball-Bundesliga. (Foto: dpa)

MAINZ / FRANKFURT / DARMSTADT - Die Deutsche Fußball-Liga hat den Spielplan für die Saison 2020/2021 am Freitagmittag veröffentlicht. Eintracht Frankfurt startet am Wochenende 18. bis 21. September mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld. Der FSV Mainz 05 bestreitet seine erste Begegnung bei RB Leipzig. Das Rhein-Main-Duell findet am 15. Spieltag kurz nach dem Jahreswechsel (8. bis 11. Januar) statt: Die Mainzer erwarten dann die Frankfurter. Das Rückspiel steigt am Wochenende 7. Mai bis 10. Mai am Main.

Für die Eintracht geht es am zweiten Spieltag (25. bis 28. September) zu Hertha BSC. Am fünften Spieltag steht dann schon ein echter Knaller an: Die Hessen gastieren bei Rekordmeister FC Bayern München. Die 05er empfangen zu ihrem ersten Heimspiel am zweiten Spieltag Bundesliga-Rückkehrer VfB Stuttgart. Zum FC Bayern geht es am 14. Spieltag, zu Borussia Dortmund am 16. Spieltag.

05-Sportvorstand Rouven Schröder freut sich auf den Startschuss: „Uns erwartet wieder ein spannender Spielplan, diesmal mit einem anspruchsvollen Start auswärts bei RB Leipzig. Gleich zu Beginn auf einen solchen sportlichen Hochkaräter zu treffen, gibt uns die Chance, uns direkt zu beweisen. Außerdem haben wir gegen Leipzig noch viel aus der vergangenen Saison wiedergutzumachen.“ Die Mainzer unterlagen 0:8 und 0:5. „Gegen Stuttgart, Leverkusen und Gladbach haben wir aus den ersten fünf Partien gleich drei Heimspiele, dazwischen noch eine Auswärtspartie bei Union Berlin, das ist ein richtig interessantes und anspruchsvolles Startprogramm.“

Ob und vor wie vielen Zuschauern die Begegnungen zum Auftakt stattfinden, ist noch unklar. Fix ist: Die Saison endet am 22. Mai mit dem letzten Spieltag. Die Eintracht hat dann den SC Freiburg zu Gast, die 05er erwarten den VfL Wolfsburg. Das Eröffnungsspiel der kommenden Saison steigt am 18. September zwischen dem FC Bayern und Schalke 04.

In der Zweiten Liga startet Darmstadt 98 mit dem Auswärtsspiel beim SV Sandhausen, das erste Heimspiel steigt eine Woche später gegen Jahn Regensburg.