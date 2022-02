Der ewige Hasebe verlängert bis 2027

Makoto Hasebe im Training von Eintracht Frankfurt. (Foto: Jan Huebner)

FRANKFURT - Ein weiteres Jahr will Makoto Hasebe noch im Trikot von Eintracht Frankfurt auflaufen. Danach soll der Japaner eine Funktion im Trainerteam der Adler übernehmen. Dann, 2023, wird Hasebe 39 Jahre alt sein.

Über die Vertragsverlängerung bis 2027 informierte der Verein am Freitag. Wenn Hasebe 2023 seine Karriere beendet, wird er insgesamt neun Jahre für die Eintracht gespielt haben. Seit seinem Wechsel vom 1. FC Nürnberg an den Main, das war 2014, hat Hasebe 256 Spiele gemacht - mehr als jeder andere Spieler im Kader.

Vor dem Karriereende orientieren

Neben seiner Tätigkeit als Spieler hat Hasebe am sogenannten "Players Pathway"-Programm teilgenommen. Einem Projekt des DFB, das Spielern bei der frühzeitigen Berufsorientierung helfen soll.

Hasebe, der auch als Markenbotschafter bei der Eintracht fungiert, blickt voller Vorfreude auf die kommenden Jahre. In der Pressemeldung wird er zitiert: „Frankfurt ist für mich in den vergangenen Jahren meine Heimat geworden, die Eintracht mein Klub. Wir haben in den vergangenen acht Jahren viel gemeinsam erreicht und erlebt und ich freue mich, dass die Reise weiter geht. Ich fühle mich weiterhin fit und in der Lage, auf hohem Niveau Fußball zu spielen. Zudem bietet mir die Eintracht die Möglichkeit, meine ersten Schritte im Trainerbereich auf hohem Niveau zu machen. Dafür bin ich sehr dankbar.“