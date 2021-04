Der „Fall Younes“: Warum der Nationalspieler so wenig spielt

Eintracht Frankfurts Amin Younes (Mitte) und Gladbachs Nico Elvedi (rechts) kämpfen um den Ball. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Seit Mittwoch steht die Frankfurter Eintracht nach zweieinhalb freien Tagen wieder im Training. Trainer Adi Hütter bietet sich ohne andere Verpflichtungen nun genug Zeit die Mannschaft auf das „Schlüsselspiel“ im Kampf um die Champions-League gegen den FSV Mainz 05 am Sonntag nächster Woche vorzubereiten. Im Mittelpunkt vieler Diskussionen steht seit einigen Tagen Amin Younes. Dem 27 Jahre alten Mittelfeldspieler werden große Anteile am Aufschwung der Eintracht zugeschrieben, die sich innerhalb weniger Monate aus dem hinteren Mittelfeld bis in die Spitzengruppe vorschieben konnte. Doch seit dem Auswärtssieg in Dortmund am 3.April spielt Younes mehr oder weniger keine Rolle mehr. Wir analysieren die Gründe.

Erstens: Younes hat von seinem Comeback in der Nationalmannschaft, letztes Spiel am 31.März gegen Nordmazedonien, eine Adduktorenverletzung mitgebracht. Darauf verweist auf Nachfragen immer wieder der Trainer. „Amin ist nicht hundertprozentig fit“, sagt er. Allerdings wurde Younes in allen Spielen nach Dortmund eingesetzt, freilich immer nur für wenige Minuten. Verletzt kann er also nicht wirklich sein, denn wer 15 oder 20 Minuten spielen kann, sollte das auch 45 oder mehr Minuten können.

Topform von Kamada

Zweitens: Hütter hat in den letzten Spielen einem anderen System vertraut. War es vorher eine Spitze (André Silva) mit zwei Zehnern (Younes und Daichi Kamada), wurde lange Zeit mit zwei Spitzen gespielt. Ein Mittelfeldspieler hatte seinen Platz an Luka Jovic verloren.

Verknüpfte Artikel

Drittens: Die Topform von Kamada. Nach seiner Einwechslung in Dortmund für Younes zur zweiten Halbzeit, konnte der Japaner in einigen Begegnungen, vor allem gegen Wolfsburg und Union Berlin, überzeugen.

Adi Hütter ist der gemeinsame Erfolg wichtig

Viertens: Das Verhältnis zwischen dem Trainer und Younes soll seit dem Spiel in Dortmund nicht mehr das Beste sein. Younes habe in der Pause nach einem Rüffel des Trainers lautstark aufbegehrt. Offiziell bestätigt wird das natürlich nicht, doch nach Informationen dieser Zeitung soll es den Disput tatsächlich gegeben haben. Seitdem ist Younes mehr oder weniger außen vor. In Leverkusen wurde ihm sogar Aymen Barkok vorgezogen. Und Younes musste bis zur 77.Minute warten, ehe er für den völlig überforderten Barkok ins Spiel kam. Tiefe Einblicke gewährt auch die Antwort von Adi Hütter auf die Nachfrage in der letzten Pressekonferenz, ob er Younes mit den Nichtberücksichtigungen zuletzt womöglich die Chance nehme, bei der Europameisterschaft dabei zu sein. „Ich kann keine Rücksicht nehmen auf individuelle Interessen“, sagte Hütter knallhart, „es geht um den gemeinsamen Erfolg, da muss sich jeder hinter anstellen.“

Weiterführende Links

Wie lange Younes sich noch hintenanstellen muss, bleibt offen. Geht es nach dem individuellen Potential und auch der taktischen Aufgabe, einen tiefstehenden Gegner zu knacken, wäre er prädestiniert gegen Mainz zu spielen. „Amin ist ein Unterschiedsspieler“, hat Hütter vor noch nicht gar so langer Zeit gesagt. Ob das noch gilt? Oder ist das Zerwürfnis tiefergehend und nicht nur vorübergehend?