„Der Gang ins Stadion ist zurzeit nicht attraktiv“

ZUR PERSON

Der 58 Jahre alte Diplom-Sportwissenschaftler Michael Gabriel aus Dreieich ist seit 2006 Leiter der Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS). Sie ist die Fachstelle für die sozialpädagogische Fanarbeit in Deutschland und begleitet 68 lokale Fanprojekten. Der ehemalige Fußballer Gabriel gewann sowohl in der B- als auch in der A-Jugend mit Eintracht Frankfurt die deutsche Meisterschaft, spielte in deren Amateurteam in der damals dritthöchsten Liga und nahm mit dem U 20-Junioren-Nationalteam Österreichs an der WM 1983 in Mexiko teil.