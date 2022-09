DFB-Pokal: Losglück für Mainz 05 und Eintracht Frankfurt

DORTMUND - Derdarf sich über Losglück freuen. Der Bundesligist trifft in der zweiten Pokalrunde auswärts auf Regionalligist VfB Lübeck. Die Nordlichter hatten in der ersten Runde Zweitligist Hansa Rostock mit 1:0 aus dem Wettbewerb gekickt. Die Rheinhessen hingegen hatten die erste Runde souverän mit einem 3:0 bei Drittligist Erzgebirge Aue überstanden. An das Duell mit Lübeck haben die 05er allerdings schmerzhafte Erinnerungen: 2009 war der FSV bereits in der ersten Runde mit 1:2 nach Verlängerung am VfB gescheitert.