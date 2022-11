DFL setzt weitere Bundesliga- und Zweitliga-Spieltage an

Frankfurt - Die Deutsche Fußball Liga hat weitere sechs Spieltage der Bundesliga und Zweiten Bundesliga zeitgenau angesetzt. Der FSV Mainz 05 muss in diesem Zeitraum gleich zweimal sonntags um 19.30 Uhr antreten: am Fastnachtswochenende bei Bayer Leverkusen sowie am 19. März zu Hause gegen den SC Freiburg. Eintracht Frankfurt bestreitet am 18. Februar das so genannte „Top-Spiel“ samstags um 18.30 Uhr. Zu Gast ist dann der SV Werder Bremen.