DFL terminiert restliche Bundesliga-Spieltage

FRANKFURT - Die Deutsche Fußball-Liga hat die restlichen Bundesliga-Spieltage terminiert. Das Rhein-Main-Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FSV Mainz 05 steigt am Samstag, 6. Juni, um 15.30 Uhr. Das Nachholspiel der Eintracht bei Werder Bremen findet am 3. Juni um 20.30 Uhr statt. Der Auftritt der 05er bei Borussia Dortmund geht am 17. Juni um 20.30 Uhr über die Bühne. Alle Begegnungen finden ohne Zuschauer statt.

Die restlichen Partien von Mainz 05:

27. Spieltag: Sonntag, 24. Mai, 15.30 Uhr, RB Leipzig (H)

28. Spieltag: Mittwoch, 27. Mai, 20.30 Uhr, Union Berlin (A)

29. Spieltag: Samstag, 30. Mai, 15.30 Uhr, TSG Hoffenheim (H)

30. Spieltag: Samstag, 6. Juni, 15.30 Uhr, Eintracht Frankfurt (A)

31. Spieltag: Sonntag, 14. Juni, 15.30 Uhr, FC Augsburg (H)

32. Spieltag: Mittwoch, 17. Juni, 20.30 Uhr, Borussia Dortmund (A)

33. Spieltag: Samstag, 20. Juni, 15.30 Uhr, Werder Bremen (H)

34. Spieltag: Samstag, 27. Juni, 15.30 Uhr, Bayer Leverkusen (A)

Die restlichen Begegnungen von Eintracht Frankfurt:

27. Spieltag: Samstag, 23. Mai, 18.30 Uhr, FC Bayern München (A)

28. Spieltag: Dienstag, 26. Mai, 20.30 Uhr, SC Freiburg (H)

29. Spieltag: Samstag, 30. Mai, 15.30 Uhr, VfL Wolfsburg (A)

24. Spieltag: Mittwoch, 3. Juni, 20.30 Uhr, SV Werder Bremen (A)

30. Spieltag: Samstag, 6. Juni, 15.30 Uhr, 1. FSV Mainz 05 (H)

31. Spieltag: Samstag, 13. Juni, 15.30 Uhr, Hertha BSC (A)

32. Spieltag: Mittwoch, 17. Juni, 18.30 Uhr, FC Schalke 04 (H)

33. Spieltag: Samstag, 20. Juni, 15.30 Uhr, 1. FC Köln (A)

34. Spieltag: Samstag, 27. Juni, 15.30 Uhr, SC Paderborn 07 (H)