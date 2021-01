DFL terminiert Spieltage 19 bis 23

Jetzt teilen:

REGION - Die Spiele bis Ende Februar stehen fest: Die Deutsche Fußball Liga hat die Spieltage 19 bis 23 terminiert. Je einmal am Sonntag antreten müssen Mainz 05 und Eintracht Frankfurt an diesen fünf Spieltagen. Das Topspiel der Frankfurter steigt aber zur beliebtesten aller Anstoßzeiten: Am Samstag, 20. Februar, 15.30 Uhr, erwartet die Eintracht den FC Bayern München. Der SV Darmstadt 98 spielt drei dieser fünf terminierten Spiele an einem Samstag.

Mainz 05

Fr., 29. Januar, 20.30 Uhr, beim VfB Stuttgart

Sa., 6. Februar, 15.30 Uhr, gegen Union Berlin

Sa., 13. Februar, 15.30 Uhr, bei Bayer Leverkusen

Sa., 20. Februar, 15.30 Uhr, bei Borussia Mönchengladbach

So., 28. Februar, 15.30 Uhr, gegen FC Augsburg

Eintracht Frankfurt

Sa., 30. Januar, 15.30 Uhr, gegen Hertha BSC

So., 7. Februar, 15.30 Uhr, bei der TSG Hoffenheim

So., 14. Februar, 15.30 Uhr, gegen den 1. FC Köln

Sa., 20. Februar, 15.30 Uhr, gegen Bayern München

Fr., 26. Februar, 20.30 Uhr, bei Werder Bremen

Darmstadt 98

Sa., 30. Januar, 13 Uhr, bei Jahn Regensburg

Sa., 6. Februar, 13 Uhr, gegen den 1. FC Nürnberg

So., 14. Februar, 13.30 Uhr, gegen den VfL Osnabrück

Sa., 20. Februar, 13 Uhr, beim FC St. Pauli

Fr., 26. Februar, 18.30 Uhr, gegen den Karlsruher SC