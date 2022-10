DFL terminiert weitere Spieltage in Liga eins und zwei

Die DFL hat die weiteren Spieltage terminiert. (© Stuart Franklin/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild)

Frankfurt/Mainz/Darmstadt/Kaiserslautern - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Ansetzungen für die Spieltage 17 bis 19 der Fußball-Bundesliga bekannt gegeben. Am 25. Januar 2023 empfängt Mainz 05 an einem Mittwochabend (20.30 Uhr) Borussia Dortmund. Nur drei Tage später haben die 05er ein erneutes Heimspiel. Dann ist mit dem VfL Bochum das nächste Team aus dem Ruhrpott zu Gast. Anstoß am28. Januar 2023 ist um 15.30 Uhr. Es folgt das DFB-Pokal-Duell der Mainzer gegen Bayern München ehe es 4. Februar zum aktuellen Tabellenführer Union Berlin geht. (15.30 Uhr)

Zwei Auswärtsspiele im Süden für Eintracht Frankfurt

Auch auf Eintracht Frankfurt warten intensive Wochen im Januar und Februar. Am 25. Januar 2023 steht das Verfolgerduell beim SC Freiburg an (20.30 Uhr). Es folgt das nächste Auswärtsspiel im Süden – beim Rekordmeister Bayern München. Die Partie am 28. Januar ist das Topspiel und wird am Samstag um 18.30 Uhr angepfiffen. Am 4. Februar empfangen die Adler dann Hertha BSC, ehe es am 7. Februar im DFB-Pokal zum Hessenderby gegen Darmstadt 98 kommt.

Die Lilien haben ebenfalls Planungssicherheit: sie treffen in der Zweiten Liga am 18. Spieltag zu Hause auf Jahn Regensburg. Anstoß am 28. Januar ist 13 Uhr. Es folgt ein Auswärtsspiel am Freitagabend (3. Februar, 18.30 Uhr) beim SV Sandhausen.

Lautern im Free-TV

Der 1. FC Kaiserslautern spielt am 28. Januar am Samstagabend um 20.30 Uhr bei Hannover 96. Die Partie wird in Sport1 übertragen. Es folgt am 4. Februar ein Heimspiel gegen Holstein Kiel. Anstoß ist hier um 13 Uhr.