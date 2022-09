DFL terminiert weitere Spieltage in Liga eins und zwei

Die DFL hat die Bundesligaspiele bis Mitte Oktober terminiert. (Foto: dpa)

MAINZ/FRANKFURT/DARMSTADT - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Ansetzungen für die Spieltage acht und neun der Bundesliga bekannt gegeben. Der FSV Mainz 05 tritt am Samstag, 1. Oktober, 15.30 Uhr, beim SC Freiburg an. Die Breisgauer sind gut in die Saison gestartet und stehen zum jetzigen Zeitpunkt mit neun Punkten aus vier Partien auf dem dritten Platz. Eine Woche später, am 8. Oktober, 15.30 Uhr, bestreiten die 05er ihr Heimspiel gegen RB Leipzig in der Mewa Arena. Die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco hat nach einem holprigen Saisonstart zuletzt gegen den VfL Wolfsburg den ersten Saisonsieg eingefahren.

Eintracht zweimal samstags

Die Fans von Eintracht Frankfurt haben nun Planungssicherheit bis Mitte Oktober. Nachdem der deutsche Profifußball am letzten Septemberwochenende durch die Länderspielpause ruht, startet Eintracht Frankfurt am 1. Oktober um 15.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen Union Berlin in die letzten Spiele vor der Fußball-Weltmeisterschaft. Eine Woche später (8.10.) treffen die Hessen, ebenfalls zur Bundesligaprimetime, auswärts auf den VfL Bochum.

Lilien auswärts unter Flutlicht

Der hessische Zweitligist Darmstadt 98 darf sich am Freitag, 30.9., auf ein Flutlichtspiel beim SC Paderborn freuen. In der Woche drauf, Samstag, 8.10., trifft die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht dann zuhause um 13 Uhr auf Fortuna Düsseldorf.

Für den 1. FC Kaiserslautern geht es am Sonntag, 2.10, im Aufsteigerduell gegen Eintracht Braunschweig zu Hause um 13.30 Uhr los. Eine Woche später (8.10.) treten die Roten Teufel dann im Samstagabend-Spiel beim Hamburger SV an. Anpfiff ist hier um 20.30 Uhr.