Die Eintracht mit dem Pokal auf dem Römer

Frankfurts Präsident Peter Fischer küsst den Siegerpokal. (Foto: Jan Huebner)

FRANKFURT - "Wir bringen das Miststück auf den Römer", kündigte Eintracht-Präsident Peter Fischer siegestrunken an, nachdem seine SGE das Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers gewonnen hatte. Gemeint war der Pokal, den die Hessen am Mittwochabend in den Nachthimmel Sevillas stemmen durften. Am Donnerstagnachmittag kehrte der Eintracht Tross aus Spanien zurück und begab sich am Abend auf einen dreistündigen Autokorso vom Frankfurter Flughafen in Richtung Römer, wo die Europapokal-Helden die Siegertrophäe präsentierten.

