Die „Hinterbänkler“ müssen bei der Eintracht zittern

Wird Torwart Frederik Rönnow die Eintracht diesen Sommer verlassen?

FRANKFURT - Große Veränderungen im Kader werde es nicht geben in diesem Sommer, hat Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic angekündigt. Doch das ist nur die halbe Wahrheit und bezieht sich in erster Linie auf die Qualität der Profis, nicht auf die Quantität.

Denn aktuell haben die Frankfurter 33 Spieler unter Vertrag, viel zu viele, wie der Trainer einräumt. Da Adi Hütter mit rund 25 Spielern arbeiten will und trotz aller finanziellen Unwägbarkeiten auch auf den einen oder anderen Neuzugang drängt, um das Aufgebot „aufzufrischen“, ist absehbar, dass neben Gelson Fernandes, Marco Russ (Karriereende) und Johnny de Guzman (Vertrag ausgelaufen) und dem Nachwuchstrio Max Hinke, Patrick Finger und Sahverdi Cetin sich bis zu einem Dutzend weitere Spieler neue Arbeitgeber suchen sollen.

Bobic ist bei den Ergänzungen und Verstärkungen der Mannschaft durchaus einer Meinung mit dem Trainer, bremst aber noch ein wenig. „Wir würden gerne zuschlagen, aber wenn das Geld nicht da ist, kannst du nicht einkaufen“, sagt er, „da wir uns aber gerne punktuell verbessern wollen, liegt es an mir und meinem Team Transferüberschüsse zu machen.“

Ablösesummen mit Kostic, Hinteregger und Ndicka zu erzielen

In den beiden vergangenen Jahren haben die Frankfurter jeweils für viel Geld auch viel Substanz abgegeben, unter anderem Spieler wie Omar Mascarell, Marius Wolf, Luka Jovic oder Sébastien Haller verkauft oder andere wie Lukas Hradecky und Kevin-Prince Boateng ohne Ablösesummen gehen lassen müssen. Das wird sich diesmal so wohl nicht wiederholen. Ablösesummen könnte die Eintracht in erster Linie mit Filip Kostic, Martin Hinteregger und Evan Ndicka erzielen, wenn auch nicht in den ganz hohen zweistelligen Millionenhöhen. „Die Preise sinken wegen Corona“, sagt Bobic. Kostic, für den einmal 40 Millionen Euro veranlagt waren, würden die Frankfurter schweren Herzens gehen lassen, „wenn die Zahlen stimmen“.

Bislang ist kein Interessent auf den Plan getreten. Allerdings kann das noch kommen, wenn die großen Fußballländer wie Spanien, Italien und England ihre Saison zu Ende gespielt haben. Hütter würde Kostic natürlich gerne behalten, sieht die Lage aber realistisch. „Es müsste auch ohne ihn weitergehen“, sagt er, „wir dürfen nie abhängig sein von einem Spieler, wir müssen Alternativen schaffen und wir müssen vorbereitet sein.“ Das gilt dann selbstverständlich auch bei den Abwehrspieler Hinteregger und Ndicka. Dass beide die Eintracht verlassen könnten in diesem Sommer, ist freilich noch unwahrscheinlicher als bei Kostic.

Der Austausch im Kader wird diesmal also nicht in erster Linie die Stars, sondern die „Hinterbänkler“ betreffen. Viele aus der zweiten Reihe müssen um ihren Platz fürchten, selbst wenn sie Verträge haben. Wäre der Transfermarkt ein Wunschkonzert würde die Eintracht rund ein Dutzend Spieler abgeben, um auszudünnen oder Platz zu schaffen für andere:

Im Tor Frederik Rönnow und Felix Wiedwald. In der Verteidigung Simon Falette, Jetro Willems und Erik Durm. Im Mittelfeld Mijat Gacinovic, Lucas Torró, Marijan Cavar, Nils Stendera und Rodrigo Zalazar und im Angriff Dejan Joveljic. Viel Arbeit also für Sportboss Bobic und Manager Bruno Hübner in den nächsten Wochen und Monaten bis zum Transferschluss am 5.Oktober. „Der Markt wird überschwemmt werden von Spielern“, weiß Bobic um die Schwierigkeiten, „es wird viele Tauschgeschäfte und Leihgeschäfte geben“.