Die Stimmen zu Frankfurts Europapokal-Coup bei Barca

Die SGE feiert nach dem Sieg auf dem Rasen von Camp Nou mit den rund 30.000 Fans im Stadion. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Der Abend hätte nicht besser und am Ende auch kaum spannender verlaufen können. Eintracht Frankfurt überrollte das Star-Ensemble aus Barcelona und musste kurz vor Schluss noch ein wenig zittern. Das sagen Trainer, Spieler und Offizielle.

Oliver Glasner (Trainer Eintracht): "Ein Riesenlob an die Spieler und die Fans. Nur mit dieser Symbiose konnten wir diesen Sieg feiern. Bis zur 85.Minute haben wir unseren Plan perfekt umgesetzt. Unglaublich, was die Jungs geleistet haben. Es gibt nicht viele Mannschaften, die hier gewinnen. Normalerweise laufe ich bei der Ehrenrunde nicht mit, das ist Sache der Spieler. Aber heute wollte auch ich diese Stimmung aufsaugen. Das sind diese emotionalen Highlights, die kannst du mit keinem Geld der Welt kaufen. Ich kann es selbst noch gar nicht glauben. Wir hätten morgen Vormittag hier trainiert, das habe ich jetzt mal abgesagt. Wir werden einen lockeren Strandspaziergang machen. Hätte mir irgendjemand nach unserem Ausscheiden im Pokal in Mannheim gesagt, dass wir ein gutes halbes Jahr später gegen Barcelona weiterkommen, ich hätte ihn für verrückt erklärt."

Xavi (Trainer Barcelona): „Es war ein schicksalhafter Abend aus dem wir lernen müssen. Die Eintracht hat all ihre Stärken ausgespielt und wir haben zu viele Fehler gemacht. Auch die Kulisse war enttäuschend. Es war ja wie bei einem Finale, die eine Hälfte für uns, die andere für die Eintracht. Wir hätten einen Hexenkessel gebraucht, aber so hat die Eintracht sich wie zu Hause gefühlt. Das war ein klarer Fehler unseres Klubs.“

Verknüpfte Artikel

Peter Fischer (Präsident Eintracht): „Heute ist ganz Barcelona in Frankfurter Hand. Heute feiern wir die größte Party, die diese Stadt jemals gesehen hat."

Markus Krösche (Sportvorstand): "Hier in Barcelona weiterzukommen, ist natürlich sensationell. Das ist ein einmaliges Ereignis. Wir wussten, dass wir gute Möglichkeiten haben, weil wir im Hinspiel ein sehr gutes Ergebnis erzielt haben. Wir sind alle sehr glücklich. Barcelona hat auch kein schlechtes Spiel gemacht, aber wir haben sehr gut verteidigt und unsere Umschaltmomente genutzt. Es war eine ganz große Leistung. Heute hat einfach alles gepasst. Unser Ziel ist es, ins Finale zu kommen."



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Kevin Trapp (Eintracht): „Es war ein Abend voller Stolz und voller Freude. Niemand hat es erwartet, aber wir haben dran geglaubt. Wir haben unseren Plan fast perfekt umgesetzt. Und wir haben uns das Weiterkommen verdient. Die Fans waren auch einmalig. Als ich zum Warmmachen rausgekommen bin, dachte ich, ich bin in Frankfurt. Wir sind jetzt zwei Spiele vor dem Finale. Wir haben heute gezeigt, dass wir uns vor niemandem verstecken müssen."

Mehr Aktuelles zu Eintracht Frankfurt: Hier klicken