Sport

Eintracht Frankfurt

mehr aus Eintracht Frankfurt
plus
Montag, 29.06.2020 - 14:10
3 min

Durm, Torró, Gacinovic: Fragezeichen bei Eintracht Frankfurt

Was wird mit Erik Durm, Lucas Torró und Mijat Gacinovic? Drei Spieler, drei Fragezeichen bei Eintracht Frankfurt. Und Trainer Adi Hütter hat noch einen besonderen Wunsch.

Von Peppi Schmitt
Spielt oft, trifft aber weniger für die Eintracht als er vielleicht müsste: Mijat Gacinovic (links, hier im Duell mit Bayern Münchens Benjamin Pavard). Archivfoto: dpa

Spielt oft, trifft aber weniger für die Eintracht als er vielleicht müsste: Mijat Gacinovic (links, hier im Duell mit Bayern Münchens Benjamin Pavard). (Archivfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

EyWOGxgTIIWHVP0tEUWynFOGpTyyoTIlVTuuqPOxnJHtEaWuozgzqKW0MKVtEJyhqUWuL2u0VTSgVSAuoKA0LJptpaIhMPO1oFOxLKZtoTI0raEyVSAunKAioaAjnJIfVTqyM2IhVTEyovOGDlODLJEypzWipz4tqzIlLJWmL2ucMJEyqP4tGJSlL28tHaImplNbZmDcVUqcpzDtMTIgVRgfqJVtnJ4tMTIlVRShLJk5p2IuLaEynJk1ozptMKWbLJk0MJ4tLzkynJWyov4tE2Ifp29hVRMypz5uozEyplNbZmZcVTWyMJ5xMKDtp2IcozHtF2SlpzyypzHtqJ5xVUqcpzDtnJ4tp2IcozIlVSAwnUqynKcypvOVMJygLKDtMTIhVSElLJyhMKWvMKW1MvOynJ5mL2ufLJqyov4tIJ5xVRcinT55VTEyVRq1rz1uovNbZmVcVUA1L2u0VTIcozIhVT5yqJIhVRSlLzIcqTqyLzIlYPOxMJ4tMKVtq29boPOcovOmMJyhMKVtn2ShLJEcp2AbMJ4tFTIcoJS0VTMcozEyovO3nKWxYt==
EUWynFOdqJ5aMFOGpTyyoTIlVTuuLzIhVTEcMFOTpzShn2M1paEypvOuoFOGo25hqTSaVUOypvOeqKW6MKVtHUWyp3AyoJy0qTIcoUIhMlO2MKWuLaAwnTyyMTI0YvOHo3W3LKW0VR1urPOVnJ5eMFjtHTS0pzywnlOTnJ5aMKVtqJ5xVSAunUMypzEcovOQMKEcovjtLJkfMFOuqKZtMTIlVTIcM2IhMJ4tFaIaMJ5xYPO3qKWxMJ4tM2I3o2qyovO1ozDtMfB8pvO6qFOfMJywnUDtLzIzqJ5xMJ4hVR9bozHtMJyhMJ4tMJyhrzyaMJ4tEJyhp2S0rvOgj7kmp2IhVUAcMFOhqJ4tq2yyMTIlVTqynTIhYvOOqJMapaIhMPOxMKVtMTIlVSOupzSapzSzMJ4tMTIlVREyqKEmL2uyovOTqpBsLzSfoP1ZnJquVPuRExjcYPOxnJHtnzI3MJyfplO6q8B2oTLtMTI1qUAwnTHtH3OcMJkypvO1ozDtqzyypvOcoFOYoUIvVTS1p2qyLzyfMTI0MFOGpTyyoTIlVUMipaAwnUWynJWyovjtLzIznJ5xMKDtp2ywnPOxnJHtEJyhqUWuL2u0VTEuVTyhVR7QgaEyov4tETIhovOgnKDtHaImplO1ozDtIT9lq2SlqPOXLJ4tJzygoJIloJShovjtMTIlVTyhVTEyovOHpzScozIlp3EuLvOuqJMaMKYQiTAeqPOcp3DfVTMuoTkyovOdLFO3MJy0MKWyVBXNazkiL2SfVUOfLKyyphXNaPO3MJph
ETSmVUAcozDtozywnUDtMTyyVTIcoaccM2IhVT9zMzIhMJ4tEaWuM2IhVUMipvOxMKVtraqynJ1iozS0nJqyovOPqJ5xMKAfnJquYIOuqKAyYvORMKVtqz9lLKImp2ywnUEfnJAbMFOHMKWgnJ4tMfB8pvOxMJ4tH3EupaDtnJ4tMTyyVT5yqJHtH2Scp29hVTkcMJq0VR1cqUEyVSAypUEyoJWypvjtMTyyVRIcoaElLJAbqPO1ozDtMJyhnJqyVTShMTIlMFO3MKWxMJ4tLJkfMKWxnJ5aplOcoFOOqJq1p3DtM2Izo3WxMKW0VUAynJ4fVUqyoz4tD2uuoKOco25mYHkyLJq1MFO1ozDtEKIlo3OuYHkyLJq1MFOzo3W0M2ImMKE6qPO3MKWxMJ4hVREcMFOTpzShn2M1paEypvO0pzIzMzIhVUMipzS1p3AcL2u0oTywnPOuoFN1YxS1M3ImqPOcoFOOL2u0MJkznJ5uoP1Fj7kwn3AjnJIfVPuVnJ5mpTyyoPNjBwZcVTS1MvOxMJ4tExZtDzSmMJjhVREyovOaLJ56VTqlo8BsMJ4tIJ1vpaIwnPOcoFOYLJEypvO3MKWxMFOyplOhnJAbqPOaMJWyovjtnTS0VSAjo3W0qz9lp3EuozDtEaWyMTxtDz9vnJZtp2Abo24toJSfVTShM2Iej7khMTyaqP4tETIlVBXNaz5ipz1uoTKvtWjtIUWuoaAzMKWgLKWeqPOcp3Dtq2IaMJ4tD29lo25uVUS1LKAcVUc1oFOSpzkcMJqyovOaMJgioJ1yovjtp29foPOuLzIlVTWcplOAnKE0MFOCn3EiLzIlVUMypzmQcT5aMKW0VUqypzEyov4tIzIlMJyhp3qyL2umMJjtnTS0VTImVTWcp2kuozptozS0nJ9hLJjtq2yyVTyhqTIlozS0nJ9hLJjtoaIlVUqyozyaMFOaMJqyLzIhYvORnJHtEJyhqUWuL2u0VTuuqUEyVUAcL2ttp2Abo24tnJ0tFzShqJSlVT1cqPOxMJ0tMTI1qUAwnTIhVRShM3WynJMypvOFLJqhLKVtDJAbMFO2o24tH3OupaEuVSWiqUEypzEuoFO2MKWmqZBxpzg0YvOAnKDtMTIhVRSvq2IbpaAjnJIfMKWhVSE1qTRtqJ5xVSAcoJ9hVRMuoTI0qTHfVTEyovOAnKE0MJkzMJkxp3OcMJkypz4tDKygMJ4tDzSln29eYPOXMKElolOKnJkfMJ1mVUIhMPOFo2ElnJqiVScuoTS6LKVtqJ5xVSA0j7kloJIlVREynzShVRciqzIfnzywVTgynUWyovOzj7khMvOGpTyyoTIlVT5uL2ttDKImoTIcnTIhVUc1pfB8L2fh
Verknüpfte Artikel
Eintracht: Gutes Ende mit einem Wermutstropfen
Die Eintracht zum Saisonende: „Wieder Charakter gezeigt“
Eintracht Frankfurt schlägt Paderborn knapp mit 3:2
CTtlCxwQiUE0MKVtq8B8oaAwnUDtp2ywnPORpzyvLzkypvOzj7klVRS1j59yowjinQV+
IUWunJ5ypvOOMTxtFZB8qUEypvO3nJkfVT5iL2ttq2IcqTIlMFOhMKIyVSAjnJIfMKVhVBXNaxcyMTIlVRguMTIlVTWlLKIwnUDtDzk1qTS1MzMlnKAwnUIhM+XNaPjtp2SaqPOypvjt4bPrqJ5xVUMcMJkfMJywnUDtq2yfoPOmnJAbVTcuVTEypvOynJ5yovOiMTIlVTShMTIlMFOGpTyyoTIlVTS1plO1oaAypzIgVRguMTIlVTS1L2ttqzIlj6EhMTIlov7vtWjtEKVtq8B8oaAwnUDtp2ywnPOyrUOfnKccqPOho2AbVTIcozIhVTElnJWvMJkmqTSln2IhVRS1j59yoaAjnJIfMKVfVTEypvOuqJLtLzIcMTIhVSAynKEyovOynJ5aMKAyqUc0VUqypzEyovOeLJ5hYvORo2AbVUMipvOxMJ0tEJyhn2S1MvOmqTIbqPOcovO3nKW0p2AbLJM0oTywnPOmL2u3nJIlnJqyovOnMJy0MJ4tMTIlVSMypzguqJLhVSIhMPOxLFOanJW0VTImVTWynFOxMKVtEJyhqUWuL2u0VUc1oJyhMTImqPOxpzIcVTqlo8BsMFOTpzSaMKcynJAbMJ4h
I2SmVUqcpzDtoJy0VRIlnJftEUIloG8tI2SmVUqcpzDtoJy0VRk1L2SmVSEipaYQfm8tI2SmVUqcpzDtoJy0VR1cnzS0VRquL2yho3McLm8tDJkfMFOxpzIcVTuuLzIhVT5iL2ttoTS1MzIhMTHtIzIlqUYQcTqyYvOOoTkyVTElMJxtn8B2oz50MJ4tLJWypvOuqJAbVTS1plO1oaEypaAwnTyyMTkcL2uyovOmpT9lqTkcL2uyovOWoaEypzImp2IhVT5uL2ttozI1MJ4tIJMypz4tp3ElMJWyov4=
Weiterführende Links
Special zu Eintracht Frankfurt
Homepage Eintracht Frankfurt
EKWcnlORqKWgVPtlBPxtnKA0VZB8LzIlVTIcozHtHzImMKW2nKA0MJ5lo2kfMFNbozI1ovOSnJ5mj6E0rzHcVT5cL2u0VTucozS1p2qyn29goJIhYvORMKVtLKIzVTWynJEyovOGMJy0MJ4tMJyhraImMKE6MJ5xMFOOqpBsMJ52MKW0MJyxnJqypvOcp3DtnJ0tE3W1ozEyVTAbLJ5wMJ5fo3ZtM2IaMJ4tMTyyVT3QcTAbqTyaMFOYo25eqKWlMJ56VTygVRguMTIlYvORLJ5hrFOxLFOQo3A0LFjtITygo3EbrFOQnTShMTkypvjtDJkgLJ15VSEiqKWyVUAcozDtpzIwnUEmVUMipvOcnT0fVRI2LJ4tGzEcL2guVTkcozgmYvOAnKDtHfB8L2geMJulMKVtFzI0pz8tI2yfoTIgplOej7MhoaEyVTImVTS1L2ttoTyhn3Ztoz9wnPOmL2u3nJIlnJqypvO3MKWxMJ4hVSqcoTjtEUIloFOxLKIypzuuMaDtp3OcMJkyovjtopB8p3A0MFOypvOmnJAbVUElo3E6VTIcozImVT5iL2ttLzymVQVjZwZtoTS1MzIhMTIhVSMypaElLJqyplOynJ5yovOhMKIyovOJMKWynJ4tp3IwnTIhYt==
CTtlCyOlnKMuqTHtHfB8L2gmL2ufj6EaMFO1ozDtoJShM2IfozEyVSEipzqyMfBxnUWfnJAbn2IcqQjinQV+
GUIwLKZtIT9lpfBmVPtlAFxtnTS0VUOlnKMuqTHtHfB8L2gmL2ufj6EaMFO1ozDtp2Abq2IlMFOJMKWfMKE6qJ5aMJ4tj7kvMKW3qJ5xMJ4fVTgioz50MFOmnJAbVTSvMKVtXT5iL2tcVT5cL2u0VUqcpzgfnJAbVTE1pzAbp2I0rzIhYvOWovO6q2IcVRcunUWyovObLKDtMKVtoTIxnJqfnJAbVToQiT5zrzIbovOPqJ5xMKAfnJqup3OcMJkyVToQiUVtMTyyVRIcoaElLJAbqPOvMKA0pzy0qTIhYvOWoFOxMJMyoaAcqzIhVR1cqUEyoTMyoTDtnTS0VTIlVT1cqPOGqTIzLJ4tFJkmLJ5eMKVfVREioJyhnJftF29bpvO1ozDtH2IvLKA0nJShVSWiMTHtM3Wij59yVRgiozg1paWyoabhVREyoFOJMKWhMJugMJ4tozSwnPOanJW0VTImVRShMaWuM2IhVTS1plOGpTShnJIhYPOuoTkypzEcozqmVT3QgzAbqTHtMTIlVSElLJyhMKVtIT9lpfBmVTWynTSfqTIhYvORMJ5hVTEypvNkYQxjVR1yqTIlVTqlo8BsMFOGpTShnJIlVTqynZB2paDtozIvMJ4tGJSlqTyhVRucoaEypzIaM2IlVUIhMPOPLKZtET9mqPO6qFOxMJ4tn29jMzWuoTkmqZBxpzgmqTIhVSAjnJIfMKWhVUIhMPOvpzyhM3DtMTSgnKDtMJyhVRIfMJ1yoaDtLKIzVTEyovODoTS0rvjtMTSmVUAynJ5yovOYo25eqKWlMJ50MJ4tLJWaMJu0Yt==
GJydLKDtE2SwnJ5iqzywVPtlAFxtnKA0VTSfoUAynKEmVTWyoTyyLaDhVRyhVTEypvOALJ5hp2AbLJM0VUqyM2IhVUAynJ5ypvOIozIcM2IhofB8qUccM2gynKDtqJ5xVTWynFOxMJ4tEzShpljtMTyyVUAynJ4tIT9lVTygVSOin2SfMzyhLJkyVQVjZGttozyyVUMypzqyp3AyovO3MKWxMJ4hVRIlVUAjnJIfqPObj6E1MzyaYPOuLzIlVTmQcT5ap3DtozywnUDtnJ1gMKVhVRIcozHtM3Wij59yVSMipasQcUW0p2IhqUqcL2gfqJ5aVTymqPOvMJygVSAypzWyovOhnJAbqPO6qFOmMJuyovjtLKIwnPOeMJyhMFO3nKWeoTywnTHtHTIlp3Oyn3EcqzHtoJIbpv4tETyyVT1uozqyoT5xMFOHo3WaMJoQcTuloTywnTgynKDtnKA0VTEuplOapz/Qa2HtGJShn28hVRyhVToQiT5zVRcunUWyovObLKDtnJ4tZGR2VRIcoaCQcUE6MJ4tLJkmVT9zMzIhp2y2MKVtGJy0qTIfMzIfMUAjnJIfMKVtM2IlLJEyVTElMJygLJjtM2I0pz9zMzIhYvORnJHtMKWbo2MzqTHtGTIcp3E1ozqmMKujoT9mnJ9hVTymqPOcoJ1ypvO3nJIxMKVtLKImM2IvoTyyLzIhYPOULJAcoz92nJZtn29goKDtMJyhMzSwnPOhnJAbqPQQiTWypvOxnJHtHz9foTHtMTImVR1cqTmQcUIzMKWmVTucozS1pl4tH2IcovOJMKW0pzSaVTmQcUIzqPOho2AbVTWcplNlZQVlYPOxnJHtEJyhqUWuL2u0VUsQiUWxMFOcnT0tp2ywnTIlVTgynJ5yVSA0MJyhMFOcovOxMJ4tI2IaVTkyM2Ih
Eintracht Frankfurt Region Ticker Ticker-mh Ticker-eo Ticker-wkwt Ticker-ms
Kommentare
nach oben