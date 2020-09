Ein neuer Kostic aus Groningen: Eintracht will Ajdin Hustic

Eintracht-Trainer Adi Hütter. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Trainer Adi Hütter hat sich explizit für die neue Saison „dribbelstarke Außenspieler“ gewünscht. Der Wunsch des Trainers der Frankfurter Eintracht scheint dem Vorstand Befehl. Nach Steven Zuber, der im Tausch mit Mijat Gacinovic von der TSG Hoffenheim gekommen ist, sind die Frankfurter nun dabei, den 24 Jahre alten Ajdin Hustic vom holländischen Erstligisten FC Groningen zu verpflichten. Davon hat als erstes der „Kicker“ berichtet. Dies deckt sich mit den Informationen dieser Zeitung.

Hustic wird ein starker linker Fuß nachgesagt

Hustic ist in Melbourne geboren und besitzt neben der australischen auch die bosnische Staatsbürgerschaft. Über Austria Wien war er 2012 in die Jugendabteilung des FC Schalke 04 gewechselt, ehe er sich 2014 dem FC Groningen anschloss. In der vergangenen Saison war er Stammkraft in Groningen, absolvierte 25 Spiele, erzielte drei Tore und gab drei Torvorlagen. Hustic wird ein starker linker Fuß nachgesagt, dennoch spielt er in erster Linie über die rechte Seite. Ganz so wie das große Groninger Fußball-Idol Arjen Robben, der gerade in den Klub zurückgekehrt ist. Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic hat mit einem Spieler aus Groningen vor sechs Jahren schon besonders gute Erfahrungen gemacht: 2014 hatte er Filip Kostic von den Grün-Weißen zum VfB Stuttgart geholt und vor zwei Jahren dann zur Eintracht.

Hustics Vertrag in Groningen läuft noch ein Jahr, sein Marktwert wird bei „Transfermarkt.de“ auf 650.000 Euro geschätzt, die fällige Ablösesumme wird also überschaubar sein. Am Sonntag hat der FC Groningen 1:1 gegen Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld gespielt – mit Arjen Robben, ab er ohne Hustic, der offiziell wegen einer Fußverletzung gefehlt hat.

