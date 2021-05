Eintracht-Abstieg vor 25 Jahren: "Das war keine Mannschaft"

Slobodan Komljenovic wurde am 2. Januar 1971 in Frankfurt geboren. Als Jugendfußballer war er bei SG Griesheim, SG Hoechst und Eintracht Frankfurt aktiv. Profistationen waren Eintracht Frankfurt (1992 bis 1997), MSV Duisburg (bis 1999), 1. FC Kaiserslautern (bis 2001), Real Saragossa (bis 2003), Wacker Burghausen (2004) und 1860 München (bis 2006). Als Trainer stieg der 22-fache jugosawische Nationalspieler (WM- und EM-Teilnehmer 1998 und 2000) mit der U17 und der U19 des FSV Frankfurt in die Bundesliga auf und mit Viktoria Aschaffenburg in die Regionalliga. Weitere Stationen waren Alemannia Haibach und Rot-Weiss Frankfurt. Sohn Nikola (19) wurde ebenfalls Profi, er wechselt nach der Saison von der U19 der Frankfurter Eintracht in die U21 des 1. FC Nürnberg.