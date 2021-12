Eintracht als Gruppensieger im Europa-League-Achtelfinale

Sükrü-Saracoglu-Stadion: Frankfurts Stürmer Rafael Santos Borré (rechts), Frankfurts Mittelfeldspieler Kristijan Jakic (l) und Istanbuls Mittelfeldspieler Jose Ernesto Sosa. (dpa)

ISTANBUL - Die Frankfurter Eintracht steht im Achtelfinale der Europa-League. Die Hessen haben mit dem 1:1 (1:1) bei Fenerbahce Istanbul die Gruppe D gewonnen und haben den Umweg über die Play-Offs damit vermieden. Vor 20.000 Zuschauern zeigte die Eintracht eine gute erste Hälfte, hätte deutlich führen müssen, doch Mergim Berisha glich den Führungstreffer von Djibril Sow kurz vor der Phase aus. In der zweiten Halbzeit hatte die Eintracht den einen entscheidenden Punkt im Blick und kam kaum noch in Gefahr. Die ganz große Nervosität kam nicht auf, weil Konkurrent Olympiakos Piräus in Antwerpen mit 0:1 verloren hat. Verdient ist das Überwintern in Europa allemal, schließlich hat die Eintracht keines der sechs Gruppenspiele verloren.

Der Frankfurter Trainer hatte mit der Aufstellung nur ein ganz klein wenig überrascht. Für den leicht angeschlagenen Jesper Lindström brachte er Jens-Petter Hauge, das konnte erwartet werden. Dagegen blieb Martin Hinteregger einmal mehr auf der Bank, weil Glasner seine bewährte Abwehrformation der letzten Wochen nicht verändern wollte. Die Eingespieltheit bewährte sich dann durchaus. Die Frankfurter ließen den Ball gut laufen, hatten von Beginn an Spielkontrolle. Und sie spielte sich regelmäßig Chancen heraus. Rafael Borré in der 3.Minute und Daichi Kamada in der 10.Minute hätten schon früh für die Führung sorgen können. Und dann plötzlich lag der Ball im Frankfurter Tor. Mergim Berisha hatte geschossen, Trapp war geschlagen. Doch der deutsche U 21-Nationalspieler hatte zum Glück für die Frankfurter im Abseits gestanden.

Eintracht kontrolliert weiter das Spiel

Das sollte den Frankfurtern eine Warnung sein, die sie aber nicht durchgängig beherzigten. Zunächst aber konnten sie die längst verdiente Führung erzielen. Kristijan Jakic hatte in der 23. und 27.Minute zwei Gelegenheiten vergeben, dann war es aber nach genau einer halben Stunde Djibril Sow, der endlich traf. Daichi Kamada hatte den Ball erkämpft, über Kostic war er zu Sow gekommen. Die Eintracht verpasste es aber in der Folge die Gunst der Stunde zu nutzen. Sie kontrollierte weiter das Spiel, schaffte aber nicht das 2:0. Und dann lag der Ball plötzlich wieder im Frankfurter Tor. Wieder hatte Berisha getroffen und diesmal war der Treffer korrekt. Makoto Hasebe, bis dahin bärenstark, hatte einmal gepatzt.

Auch in der zweiten Halbzeit blieb die Eintracht das dominierende Team, freilich wurde die Partie nun insgesamt immer unansehnlicher. Keine der beiden Mannschaften wirklich etwas riskieren, was im Fall von Fenerbahce doch durchaus überraschte. Es gab wenige Chancen und wenn dann für die Frankfurter. Kostic verfehlte mit einem seiner typischen Schrägschüsse in der 57. Minute ganz knapp. Und eine Viertelstunde vor Schluss erspielten sich die eingewechselten Goncalo Paciencia und Sam Lammers eine Gelegenheit, doch der Holländer zog am langen Eck vorbei. Längst hatte das große Wechselspiel auf beiden Seiten begonnen. Bei der Eintracht kamen neben Paciencia und Lammers noch Sebastian Rode, Danny da Costa und Ajdin Hrustic. Auch die Türken tauschten fünfmal. Dumm aus Eintracht-Sicht: Paciencia holte sich in der Nachspielzeit die gelbe Karte. Es war seine dritte, er ist im Achtelfinal-Hinspiel damit gesperrt.