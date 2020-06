Eintracht-Arena ab Mittwoch mit neuem Namen

Das Stadion von Eintracht Frankfurt trägt ab Mittwoch einen neuen Namen. (Archivfoto: dpa)

FRANKFURT - Das Fußballstadion von Eintracht Frankfurt heißt von Mittwoch an "Deutsche Bank Park". Wie ein Sprecher des Bundesligisten am Dienstag erklärte, wird mit der Installierung des neuen Namens in den nächsten drei bis vier Wochen begonnen. Erste Vorarbeiten für die Umrüstung seien schon im Gange.

Die Deutsche Bank löst die Commerzbank, die 15 Jahre lang Partner der Eintracht gewesen ist, als Namenssponsor ab. Der Vertrag hat eine Gültigkeit bis mindestens zum 30. Juni 2027 - mit der Option zur Verlängerung. Insgesamt soll dem Geldinstitut die Partnerschaft mit dem hessischen Traditionsclub schätzungsweise rund 38 Millionen Euro wert sein.

Die Vereinbarungen beinhalten auch, die Trainingsplätze und den sich im Bau befindlichen Proficampus der Eintracht mit Geschäftsstelle zum Teil des "Deutsche Bank Parks" zu machen.

