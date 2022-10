Eintracht atmet auf: Mario Götze gegen Bochum wieder fit

Eintracht will mit Ndicka und Kamada verlängern

Evan Ndicka (22) und Daichi Kamada (25): Die Verträge der beiden Eintracht-Profis laufen im nächsten Sommer aus, beide könnten dann ablösefrei gehen. Dies will Sportvorstand Markus Krösche unbedingt verhindern. Nun hat er beiden Spielern Angebote vorgelegt, ihre Verträge bei der Eintracht langfristig zu verlängern. Natürlich zu erheblich verbesserten Konditionen. „Wir haben beiden gesagt, wie gerne wir mit ihnen weiterarbeiten würden und dass wir sie in Schlüsselrollen für die Zukunft sehen“, bestätigte Krösche mehreren Medien, „jetzt warten wir auf die Rückmeldung."



Die Eintracht hat beim Kampf um die beiden Spieler große Konkurrenz. An Ndicka sollen der AS Rom und Juventus Turin interessiert sein. “Evan ist ein sehr guter Spieler, der immer Vollgas gibt. Wir sind voll von ihm überzeugt und wollen mit ihm die Zukunft gestalten", sagt Krösche. Auch von Kamada, der immer mal wieder mit englischen Klubs in Verbindung gebracht wird, hat er eine sehr hohe Meinung. „Daichi hat in den letzten Wochen und Monaten eine sehr gute Entwicklung genommen", sagt der Frankfurter Sportchef, „er bringt seine Fähigkeiten jetzt über das komplette Spiel auf den Platz.“