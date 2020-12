Eintracht bangt vor Wolfsburg-Spiel um Torjäger Silva

Gegen den VfL Wolfsburg muss Eintracht-Angreifer Bas Dost (r.) im Sturm wohl ohne André Silva auskommen. (Fotos: dpa)

FRANKFURT - Der VfL Wolfsburg darf sich beim Gastspiel der Frankfurter Eintracht am Freitagabend (20.30 Uhr) auf einen alten Bekannten freuen. Die Eintracht wird mit Bas Dost stürmen, der von 2012 bis 2016 bei den „Wölfen“ unter Vertrag gestanden hat. „Bas wird spielen“, kündigte Trainer Adi Hütter an. Und dies habe zunächst nichts mit dem befürchteten Ausfall von André Silva zu tun. Der portugiesische Torjäger (7 Treffer) plagt sich mit einer Muskelverhärtung und konnte zuletzt nur individuell trainieren. „Mal sehen, ob es noch klappt“, sagt Hütter. Ob Silva in Wolfsburg dabei sein kann, wird sich wohl erst am Freitagmorgen entscheiden, wenn die Frankfurter per Charterflug nach Braunschweig fliegen, um von dort weiter mit dem Bus nach Wolfsburg zu fahren. Der Frankfurter Trainer ist freilich nicht bekannt, gesundheitliche Risiken bei der Aufstellung einzelner Spieler einzugehen. Zumal alle anderen Profis fit und einsatzfähig sind. „Mir stehen nur zwei Stürmer zu Verfügung, also muss ich besonders vorsichtig sein, damit ich nicht auf einmal ganz ohne dastehe“, sagte er. Dost wird also spielen, Silva bestenfalls auf der Bank sitzen.

Genervt von der Unentschieden-Plage

Die Frankfurter sehnen sich nach fünf Unentschieden in Folge nach einem Sieg. Von der Unentschieden-Plage sind alle nur noch genervt. Das war auch bei der offiziellen Pressekonferenz am Donnerstag zu spüren. „Alle warten auf einen Dreier, das ist keine Frage“, sagte Hütter zu Beginn, „wenn wir so weitermachen, werden wir eines Tages belohnt.“ Das war dem Trainer dann aber selbst zu fatalistisch. Also legte er nach: „Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass es nicht mehr lange dauern wird bis wir gewinnen“. Denn mit den Leistungen seiner Mannschaft ist der österreichische Fußball-Lehrer seit einigen Wochen sehr zufrieden, freilich nicht mit den Resultaten. Schließlich habe die Eintracht gegen internationale Spitzenteams aus Leipzig und Dortmund , die gerade ins Champions-League-Achtelfinale eingezogen sind, auf Augenhöhe gespielt. „Außer gegen die Bayern haben wir immer gut mitgehalten und hatten immer eine Siegchance“, sagt er. Es komme nun darauf an, „konsequenter zu verteidigen und auch mal zu Null zu spielen“, fordert er.

Der Respekt vorm Gegner ist sehr groß. Die Wolfsburger haben als einzige Mannschaft der Liga in dieser Saison noch kein einziges Spiel verloren. „Sie haben eine gute Struktur, einen guten Torwart, eine stabile Verteidigung, ein gutes Mittelfeld und vorne mit Weghorst einen der gefährlichsten Stürmer der Liga“, kommt der Eintracht-Coach fast ins Schwärmen, „das wird eine echte Herausforderung für uns.“ Die die Eintracht vor ein paar Monaten schon einmal gut bestanden hat. Das letzte Spiel in Wolfsburg haben die Frankfurter am 30.Mai mit 2:1 gewonnen (Tore: Silva und Kamada). „Wir brauchen eine sehr starke Leistung, um das wieder zu schaffen“, sagt Hütter.

Erik Durm hat sich seinen Platz erkämpft

Trotz vieler Möglichkeiten wird er am Personal zunächst nicht viel ändern. Im Angriff Dost für Silva, das scheint klar. Andere, die sich zuletzt einen Platz erkämpft haben, wie Djbril Sow und Erik Durm, werden drinbleiben. „Erik war monatelang komplett weg war und hat unheimliches Stehvermögen gezeigt“, lobte Hütter den ehemaligen Nationalspieler, „jetzt ist er mal drin.“ Draußen ist seit drei Spielen Makoto Hasebe. Darüber war der Japaner wohl weniger überrascht als über eine Aussage des Trainers nach dem Dortmund-Spiel, dass die Karriere des aktuell ältesten Bundesligaspielers (36) im nächsten Sommer zu Ende gehen könnte. Hasebe wollte das so nicht stehen lassen. „Ich habe das noch nicht entschieden“, sagte er, „vielleicht verlängere ich im Frühjahr auch noch mal. Vielleicht höre ich auf.“ Auch Hütter ruderte zurück. „Das ist in der Kommunikation nicht gut rübergekommen“, räumte er ein, „ich möchte auf keinen Fall bestimmen, wann Makoto seine Karriere beendet.“ Im Frühjahr werden Gespräche stattfinden zwischen Sportvorstand Fredi Bobic und Hasebe. „Dann sehen wir weiter“, sagt Hasebe.

Eintracht: Trapp – Abraham, Hinteregger, Ndicka – Durm, Rode, Ilsanker, Sow, Kostic – Kamada – Dost.- Bank: Schubert, Touré, Da Costa, Hasebe, Kohr, Hrustic, Zuber, Younes, Chandler (Silva).