Eintracht-Blog: Ganz Rhein-Main freut sich aufs Finale

Cheftrainer Oliver Glasner und einige Spieler gehen nach der Besichtigung des Stadions Ramon Sanchez-Pizjuan des FC Sevilla vom Platz. (Foto: dpa/ Arne Dedert)

FRANKFURT/SEVILLA - Eintracht Frankfurt steht nach dem Sieg im Halbfinale gegen West Ham United im Finale der Europa League. Nach furiosen Auftritten unter anderem gegen den FC Barcelona und Betis Sevilla geht es für die Frankfurter erneut nach Spanien. In Sevilla trifft das Team am Mittwoch auf das Team der Glasgow Rangers, das sich im Halbfinale gegen RB Leipzig durchsetzte.



Wir berichten im Blog in den letzten Stunden vor dem Anpfiff über die Reise von Fans und Mannschaft:

Mittwoch, 18. Mai

8:30 Uhr: Eintracht-Legende Körbel: "Es kann nur einen Sieger geben"

Charly Körbel gehörte zu der Mannschaft, die 1980 den Europapokal nach Frankfurt holte. Nun glaubt er, wie weitere Promis, fest daran, dass die SGE den Titel erneut gewinnt. "Jetzt können wir Geschichte schreiben. Und es ist auch wirklich an der Zeit, nach 1980, dass eine neue Generation kommt. Wir haben die riesige Chance, nicht nur den Titel zu gewinnen, sondern auch in die Champions League einzuziehen. Das würde dem Verein so einen Schub geben."

Eintracht-Legende Charly Körbel vor dem Europa League Finale in Sevilla. (Foto: Nadine Peters)

2.58 Uhr: Eintracht-Präsident gibt sich siegessicher

So hat Eintracht-Präsident Peter Fischer seine Gefühlslage vor dem großen Europa League-Finale gegen Glasgow Rangers beschrieben. Der 66-Jährige kann es kaum noch erwarten, genauso die Fans und Gäste des Abends in der sogenannten "Frankfurter Botschaft" am Dienstagabend. Die Gänsehaut sei so groß wie Erbsen.

Eintracht-Präsident Peter Fischer zeigte sich gewohnt emotional am Abend vor dem Europa-League-Finale. (Foto: Nadine Peter)

Dienstag, 17. Mai

21.30 Uhr: Eintracht-Party mit geladenen Gästen

Die Nacht vor dem Finale ist angebrochen. Eintracht Frankfurt feiert diese mit rund 600 geladenen Gästen. In der Hacienda La Soledad, etwas außerhalb von Sevilla gelegen, haben die Hessen eine „Frankfurter Botschaft” eröffnet. Wie schon beim DFB-Pokalfinale 2018 in Berlin und zuletzt vor fünf Wochen beim Viertelfinalrückspiel in Barcelona. Vielleicht ein gutes Omen für das Europa-League-Endspiel am Mittwochabend gegen die Glasgow Rangers.

In der Hacienda La Soledad, etwas außerhalb von Sevilla gelegen, haben die Hessen eine „Frankfurter Botschaft” eröffnet. (Foto: Nadine Peter)

20.15 Uhr: Erste "Platzbegehung" im Estadio

Noch gute 24 Stunden, dann wird im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán das Europa-League-Finale zwischen Eintracht Frankfurt und Glasgow Rangers angepfiffen. Die Mannschaft von Eintracht Frankfurt ist am späten Nachmittag in Sevilla gelandet. Vom Flughafen ging es direkt an die Spielstätte. Trainiert wurde zwar nicht mehr – das Abschlusstraining wurde bereits am Vormittag in Frankfurt absolviert – aber die Spieler und Trainer schnupperten zumindest ein wenig Stadionluft. Bei einer „Platzbegehung“ begutachtete man schon mal den Ort des Geschehens. Auf der Pressekonferenz vor dem großen Finale gab Eintracht-Coach Oliver Glasner dann endgültig grünes Licht für Offensivmann Jesper Lindström. Der Däne hat seine Muskelverletzung rechtzeitig auskuriert und ist einsatzbereit.

18.25 Uhr: "Wenn wir gewinnen, wird Sevilla zu klein": Wie vier Eintracht-Fans dem Finale entgegenfiebern

Viele Südhessen sehnen den zweiten Europacup-Sieg des Fußball-Bundesligisten nach 1980 herbei – die einen im Stadion, die anderen beim Public Viewing. Wir stellen Viele Südhessen sehnen den zweiten Europacup-Sieg des Fußball-Bundesligisten nach 1980 herbei – die einen im Stadion, die anderen beim Public Viewing. Wir stellen hier vier von ihnen vor.

Ein erster kleiner Blick… #Sevilljaaaaa #SGEuropa #SGERFC pic.twitter.com/Qf5QSmDZIC— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 17, 2022

18.10 Uhr: Rangers mit Respekt vor der Eintracht

SDie Glasgow Rangers gehen mit großem Respekt in das Europa-League-Finale gegen Eintracht Frankfurt. "Das ist eine gut organisierte Mannschaft mit schnellen und gefährlichen Spielern. Frankfurt hatte tolle Spiele gegen den FC Barcelona und West Ham United. Sie haben es verdient, im Finale zu stehen", sagte Rangers-Trainer Giovanni van Bronckhorst am Dienstag.

Dennoch ist die Zuversicht beim schottischen Vizemeister für das Endspiel groß. "Die Stimmung ist sehr gut. Wir freuen uns alle sehr auf dieses Spiel", sagte van Bronckhorst und fügte hinzu: "Wir wollen unsere Fans stolz machen."

Wie die Eintracht haben die Schotten in ihrer Vereinsgeschichte erst einen internationalen Titel gewonnen. Der Triumph im längst abgeschafften Europacup der Pokalsieger liegt schon 50 Jahre zurück. "Wir haben die große Möglichkeit, den zweiten Europacupsieg zu schaffen. Wir wollen diese Trophäe gewinnen", bekräftigte van Bronckhorst.

17.50 Uhr: Bei Finalsieg - mehr als 100.000 Fans in Frankfurt erwartet

Sollte Eintracht Frankfurt das Europa-League-Finale gewinnen, werden am Donnerstag enorme Fanmassen zur Party am Römer erwartet. Der Verein und die Behörden rechnen mit über 100.000 Anhängern, die in die Frankfurter Innenstadt strömen. Die Stadt warnte am Dienstag zudem vor großen Beeinträchtigungen des Verkehrs.

"Jeder, der kein Fußballfan ist und nicht mit der Eintracht feiern möchte, ist gut beraten, an diesem Tag vorsorglich die Frankfurter Innenstadt zu umgehen", hieß es. Der Fußball-Bundesligist tritt am Mittwochabend in Sevilla gegen den schottischen Vizemeister Glasgow Rangers an. Verliert die Eintracht das Endspiel, wird es keinen Empfang geben. "Man feiert nicht mit einem zweiten Platz", hatte der Verein erklärt. Gewinnt die Mannschaft aber den Pokal, wird sie gegen 19 Uhr im Römer erwartet. Geplant ist eine offizielle Begrüßung, der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt und natürlich die Party mit Team und Pokal auf dem Balkon. Hochzeiten wurden für diesen Donnerstag sicherheitshalber schon einmal abgesagt.

Im Falle einer Feier werde es keinen öffentlichen Nahverkehr und auch keine Außengastronomie in unmittelbarer Nähe des Römerbergs geben, erklärte die Stadt. Wer kann, sollte am Donnerstag möglichst im Home Office arbeiten, da sich an diesem Tag die An- und Abreise, "schwierig bis unmöglich" gestalten könne. Bereits jetzt sei klar, dass aufgrund der Vorbereitungen vier zentrale Parkhäuser am Donnerstag geschlossen blieben, das gelte auch für den Fall, dass es keinen Empfang gibt.

16.45 Uhr: Offener Brief der Mannschaft

Die Frankfurter Eintracht hat sich am Dienstag mit einem offenen Brief an ihre Fans gewandt. Der Wortlaut:

"Liebe Eintracht-Familie,

wenn ihr diese Zeilen lest, befinden wir uns im Anflug auf Sevilla. Dieser Ort soll für Eintracht Frankfurt ein ganz besonderer werden. Schon vor einigen Wochen, im Rahmen unseres Auswärtsspiels bei Real Betis, haben wir die Schönheit dieser Stadt und die Gastfreundschaft der Andalusier mitbekommen. Viele von Euch konnten die Herzlichkeit und Offenheit der Sevillanos spüren.

Doch wir reisen nicht mit Urlaubsgefühlen nach Spanien. Wir sind uns der großen Chance für den Klub und für uns alle bewusst. Gegen einen großen Klub und eine starke Mannschaft des Rangers FC gilt es, alles zu geben, um erstmals seit 42 Jahren den Pokal wieder nach Frankfurt zu holen. Wir freuen uns auf dieses Endspiel, das alles verkörpert, was den Fußball einzigartig macht. Zwei topmotivierte Mannschaften, zwei lautstarke Fangruppen und eine tolle Finalstadt – wir freuen uns auf ein enthusiastisches und friedliches Endspiel. Die Stimmung im Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán wird gigantisch werden.

Wir wissen, dass unser größter Trumpf hinter uns stehen wird. Eure Unterstützung hat uns bis ins Finale getragen. Und auch morgen wissen wir: Ihr seid da! Ob im Stadion, in der Stadt oder 50.000 Fans beim Public Viewing in unserem Stadion in Frankfurt, in den Biergärten, Wohnzimmern und Kneipen. Wir spüren Eure Energie! Und wir holen uns das, was wir alle gemeinsam verdient haben.

Genießt das Finale!

Eure Mannschaft"

16.15 Uhr: Heißes Eintracht-Finale: Sevilla am Mittwoch Europas Hitze-Hotspot

Das Europa-League-Finale zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers in Sevilla wird ganz buchstäblich ein heißes Event. In der andalusischen Metropole steigt die Temperatur am Spieltag nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes auf bis zu 37 Grad. "Sevilla ist am Mittwoch der Hotspot Europas", sagte DWD-Sprecher Andreas Friedrich am Dienstag in seiner meteorologischen Spielprognose. Beim Anpfiff um 21.00 Uhr dürften immer noch 33 Grad herrschen. "Da wäre es schon gut, an Sonnenschutz zu denken und viel zu trinken", empfahl der DWD-Sprecher den Fußball-Fans.

16 Uhr: VRM-Reporter in Sevilla gelandet

Zehntausende Fans aus Hessen sind bereits in Sevilla oder auf dem Weg und auch unsere VRM-Reporter sind nun endlich da. Nadine Peter und Eric Hartmann sind mit gut eineinhalbstündiger Verspätung um 15.45 Uhr in Spanien gelandet und berichten von nun an rund ums große Europa-League-Finale zwischen Eintracht Frankfurt und Glasgow Rangers.

Ihre Eindrücke teilen die beiden auch in den Sozialen Medien:

Instagram:

@rasende_reporterin_

@erichartmann2308

Twitter:

@Nadine_Peter_

@EricHartmann23

Die Reporter Nadine Peter und Eric Hartmann berichten live aus Sevilla. (Foto: VRM)

Auf nach #SEVILLJAAAAA #SGEuropa #sge #EuropaLeague pic.twitter.com/6d65W3jUen— Nadine Peter (@Nadine_Peter_) May 17, 2022



15.40 Uhr: Verteidiger Tuta verlängert bei der Eintracht

Am Tag vor dem Finale verkünden die Eintracht-Macher noch eine Personalie: Der Fußball-Bundesligist hat den noch bis 30. Juni 2023 laufenden Vertrag mit Abwehrspieler Tuta vorzeitig um drei weitere Jahre bis Sommer 2026 verlängert.

15 Uhr: Frankfurts Abschlusstraining mit Offensivspieler Lindström

Eintracht Frankfurt darf vor dem Europa-League-Finale in Sevilla weiter auf einen Einsatz von Offensivspieler Jesper Lindström hoffen. Der Däne war am Dienstagvormittag in Frankfurt beim Abschlusstraining dabei und könnte am Mittwoch gegen die Glasgow Rangers mitwirken. Lindström hatte zuletzt wegen einer Oberschenkelverletzung gefehlt. Trainer Oliver Glasner sagte jüngst, es werde "ein Fotofinish" um Lindströms Einsatz. Fehlt dieser, dürfte Jens Petter Hauge von Beginn an spielen. Definitiv fehlen wird Abwehrchef Martin Hinteregger, der sich vor knapp zwei Wochen im Halbfinal-Rückspiel gegen West Ham am Oberschenkel verletzte.

14.05 Uhr: Sieg wäre vorläufige Krönung einer stetigen Entwicklung

"Das ist das Spiel des Jahrhunderts für die Stadt Frankfurt und den Verein", befand der frühere Eintracht-Torjäger Alexander Meier, der in der Mainmetropole Kultstatus genießt. 42 Jahre nach dem Triumph im UEFA-Pokal will die aktuelle Generation des hessischen Fußball-Bundesligisten in die großen Fußstapfen von Vereinslegenden wie Jürgen Grabowski, Bernd Hölzenbein und Karl-Heinz Körbel treten und für den ersten deutschen Sieg in diesem Wettbewerb seit den Eurofightern von Schalke 04 vor 25 Jahren sorgen. "Dieses Finale ist schon etwas Außergewöhnliches. Wir wollen die Grenze noch einmal verschieben und natürlich den Titel holen", sagte Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann.

Ein Sieg wäre die vorläufige Krönung einer stetigen Entwicklung in den vergangenen Jahren seit der 2016 gegen den 1. FC Nürnberg mit Ach und Krach bestandenen Bundesliga-Relegation. Es folgten 2017 das knapp verlorene Pokalfinale gegen Borussia Dortmund, 2018 der Pokal-Triumph gegen Bayern München, 2019 der Einzug ins Europa-League-Halbfinale, 2020 der Vorstoß ins Pokal-Halbfinale und jetzt das Endspiel auf Europas großer Fußball-Bühne. "Nur der FC Bayern war in dieser Zeit erfolgreicher - und die spielen bekanntlich außer Konkurrenz", stellte Hellmann fest.

Auf der Plaza de España in Sevilla ist eine Fanzone eingerichtet worden. (Foto: dpa/PA Wire/Adam Davy)

12.30 Uhr: Eintracht-Fan Faeser ist mit dem Herzen in Sevilla dabei

Als großer Fan von Eintracht Frankfurt fiebert Bundesinnenministerin Nancy Faeser dem Finale der Fußball-Europa-League entgegen. "Leider kann ich wegen der wichtigen Haushaltsverhandlungen im Bundestag nicht im Stadion dabei sein", erklärte die hessische SPD-Landesvorsitzende auf dpa-Anfrage. "Deshalb fiebere ich mit Freunden in Berlin mit.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser kommt aus Hessen und drückt der Eintracht im Finale gegen die Glasgow Rangers von Berlin aus die Daumen. (Foto: dpa)

Mit dem Herzen bin ich in Sevilla dabei." Als passendes Getränk zum Finale will sich die auch für den Sport zuständige Innenministerin ein "gutes hessisches Bier" gönnen. Ihren Eintracht-Fanschal habe sie immer dabei, sagte Faeser, die auf einen 3:1-Sieg für die Eintracht tippt.

Lesen Sie auch: So verfolgen prominente Eintracht-Fans das Finale

12 Uhr: Das Abschlusstraining läuft

— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 17, 2022

Die Eintracht-Profis trainieren ein letztes Mal in Frankfurt, bevor es zum Flughafen geht.

— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 17, 2022

11.30 Uhr: Letztes Training in Frankfurt

Am Vormittag bittet Cheftrainer Oliver Glasner seine Mannschaft ein letztes Mal vor dem Abflug nach Sevilla auf den Rasen des Trainingsplatzes im Deutsche Bank Park. Gegen 15 Uhr macht sich die Mannschaft auf den Weg nach Spanien. Dann soll auch der Kader für das große Finale bekanntgegeben werden.



— Rangers Football Club (@RangersFC) May 16, 2022

Die Glasgow Rangers sind bereits gestern angereist:

11 Uhr: „Eintracht Frankfurt ist zu allem fähig“

Der frühere Eintracht-Trainer Horst Ehrmantraut spricht Der frühere Eintracht-Trainer Horst Ehrmantraut spricht im Interview über die Europa-League-Finalchancen seines Ex-Clubs. 1980 gewann er mit der Eintracht den Uefa-Cup und weiß daher, wie es sich anfühlt, die Trophäe nach dem Abpfiff in Händen zu halten.

10 Uhr: Bei den Eintracht-Fans kribbelt es gewaltig

Eine ganze Region fiebert dem Europa-League-Finale entgegen. Die Fans von Eintracht Frankfurt sind nervös, Eine ganze Region fiebert dem Europa-League-Finale entgegen. Die Fans von Eintracht Frankfurt sind nervös, aber voller Vorfreude . Die, die zuhause bleiben, wollen Frankfurt in den SGE-Farben schmücken.