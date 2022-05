Eintracht-Blog: Lindström fit für das große Finale

Das Trainergespann der Eintracht im Abschlusstraining, hier vor dem Spiel gegen West Ham United. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT/SEVILLA - Eintracht Frankfurt steht nach dem Sieg im Halbfinale gegen West Ham United im Finale der Europa League. Nach furiosen Auftritten unter anderem gegen den FC Barcelona und Betis Sevilla geht es für die Frankfurter erneut nach Spanien. In Sevilla trifft das Team am Mittwoch auf das Team der Glasgow Rangers, das sich im Halbfinale gegen RB Leipzig durchsetzte.



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Wir berichten im Blog in den letzten Stunden vor dem Anpfiff über die Reise von Fans und Mannschaft:

Dienstag, 17. Mai

15.40 Uhr: Verteidiger Tuta verlängert bei der Eintracht

Kurz vor dem Finale verkünden die Eintracht-Macher noch eine Personalie: Der Fußball-Bundesligist hat den noch bis 30. Juni 2023 laufenden Vertrag mit Abwehrspieler Tuta vorzeitig um drei weitere Jahre bis Sommer 2026 verlängert.

Verknüpfte Artikel

15 Uhr: Frankfurts Abschlusstraining mit Offensivspieler Lindström

Eintracht Frankfurt darf vor dem Europa-League-Finale in Sevilla weiter auf einen Einsatz von Offensivspieler Jesper Lindström hoffen. Der Däne war am Dienstagvormittag in Frankfurt beim Abschlusstraining dabei und könnte am Mittwoch gegen die Glasgow Rangers mitwirken. Lindström hatte zuletzt wegen einer Oberschenkelverletzung gefehlt. Trainer Oliver Glasner sagte jüngst, es werde "ein Fotofinish" um Lindströms Einsatz. Fehlt dieser, dürfte Jens Petter Hauge von Beginn an spielen. Definitiv fehlen wird Abwehrchef Martin Hinteregger, der sich vor knapp zwei Wochen im Halbfinal-Rückspiel gegen West Ham am Oberschenkel verletzte.

14.05 Uhr: Sieg wäre vorläufige Krönung einer stetigen Entwicklung

"Das ist das Spiel des Jahrhunderts für die Stadt Frankfurt und den Verein", befand der frühere Eintracht-Torjäger Alexander Meier, der in der Mainmetropole Kultstatus genießt. 42 Jahre nach dem Triumph im UEFA-Pokal will die aktuelle Generation des hessischen Fußball-Bundesligisten in die großen Fußstapfen von Vereinslegenden wie Jürgen Grabowski, Bernd Hölzenbein und Karl-Heinz Körbel treten und für den ersten deutschen Sieg in diesem Wettbewerb seit den Eurofightern von Schalke 04 vor 25 Jahren sorgen. "Dieses Finale ist schon etwas Außergewöhnliches. Wir wollen die Grenze noch einmal verschieben und natürlich den Titel holen", sagte Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann.

Ein Sieg wäre die vorläufige Krönung einer stetigen Entwicklung in den vergangenen Jahren seit der 2016 gegen den 1. FC Nürnberg mit Ach und Krach bestandenen Bundesliga-Relegation. Es folgten 2017 das knapp verlorene Pokalfinale gegen Borussia Dortmund, 2018 der Pokal-Triumph gegen Bayern München, 2019 der Einzug ins Europa-League-Halbfinale, 2020 der Vorstoß ins Pokal-Halbfinale und jetzt das Endspiel auf Europas großer Fußball-Bühne. "Nur der FC Bayern war in dieser Zeit erfolgreicher - und die spielen bekanntlich außer Konkurrenz", stellte Hellmann fest.

Auf der Plaza de España in Sevilla ist eine Fanzone eingerichtet worden. (Foto: dpa/PA Wire/Adam Davy)

12.30 Uhr: Eintracht-Fan Faeser ist mit dem Herzen in Sevilla dabei

Als großer Fan von Eintracht Frankfurt fiebert Bundesinnenministerin Nancy Faeser dem Finale der Fußball-Europa-League entgegen. "Leider kann ich wegen der wichtigen Haushaltsverhandlungen im Bundestag nicht im Stadion dabei sein", erklärte die hessische SPD-Landesvorsitzende auf dpa-Anfrage. "Deshalb fiebere ich mit Freunden in Berlin mit.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser kommt aus Hessen und drückt der Eintracht im Finale gegen die Glasgow Rangers von Berlin aus die Daumen. (Foto: dpa)

Mit dem Herzen bin ich in Sevilla dabei." Als passendes Getränk zum Finale will sich die auch für den Sport zuständige Innenministerin ein "gutes hessisches Bier" gönnen. Ihren Eintracht-Fanschal habe sie immer dabei, sagte Faeser, die auf einen 3:1-Sieg für die Eintracht tippt.

Lesen Sie auch: So verfolgen prominente Eintracht-Fans das Finale

12 Uhr: Das Abschlusstraining läuft

— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 17, 2022

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Die Eintracht-Profis trainieren ein letztes Mal in Frankfurt, bevor es zum Flughafen geht.

— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 17, 2022

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



11.30 Uhr: Letztes Training in Frankfurt

Am Vormittag bittet Cheftrainer Oliver Glasner seine Mannschaft ein letztes Mal vor dem Abflug nach Sevilla auf den Rasen des Trainingsplatzes im Deutsche Bank Park. Gegen 15 Uhr macht sich die Mannschaft auf den Weg nach Spanien. Dann soll auch der Kader für das große Finale bekanntgegeben werden.



— Rangers Football Club (@RangersFC) May 16, 2022

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.

Die Glasgow Rangers sind bereits gestern angereist:

11 Uhr: „Eintracht Frankfurt ist zu allem fähig“

Der frühere Eintracht-Trainer Horst Ehrmantraut spricht im Interview über die Europa-League-Finalchancen seines Ex-Clubs. 1980 gewann er mit der Eintracht den Uefa-Cup und weiß daher, wie es sich anfühlt, die Trophäe nach dem Abpfiff in Händen zu halten.

10 Uhr: Bei den Eintracht-Fans kribbelt es gewaltig