Eintracht: Das Rätsel um Amin Younes

Amin Younes von Eintracht Frankfurt und Leipzigs Justin Kluivert (re.) in Aktion. (Foto: dpa/ Jan Woitas)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Bartosz Niedzwiedzki muss fast jeden Tag die gleiche Frage der Journalisten beantworten. „Was ist eigentlich mit Amin Younes?“ Und Tag für Tag, seit dem letzten Freitag, antwortet der neue Pressesprecher der Frankfurter Eintracht das Gleiche. Younes trainiere „individuell“, er sei nicht wirklich schwer verletzt und dass er kaum auf dem Platz zu sehen sei, liege an der „Belastungssteuerung“, die der Trainer dem Spieler verordnet habe. Richtig erhellend ist das nicht. Und die eine klare Antwort, warum der Nationalspieler seit dem letzten Wochenende nicht mehr mit der Mannschaft trainiert, um was für eine Blessur es sich handelt, wurde noch nicht gegeben. Von einer Fußprellung ist die Rede. Am Mittwoch war Younes mal kurz auf dem Rasen aufgetaucht, hatte gemeinsam mit Sebastian Rode und Evan Ndicka am Rande der Gruppe ein paar kleinere Übungen mit dem Ball gemacht, um dann wieder vor allen anderen in die Kabine zu trotten.

Bei Younes sind die Medienvertreter immer sehr hellhörig. Im Grunde ist der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler seit mehreren Monaten, genau seit Ende März, nicht mehr im Dauereinsatz für die Eintracht, sondern in Kurzarbeit. Am Ende der letzten Saison war dies zum einen einer Adduktorenzerrung geschuldet, die auch mal als Schambeinentzündung vermutet wurde und die er bei einem privaten Arzt in Belgien behandeln ließ. Zudem hatte es zwischenzeitlich ein Zerwürfnis mit dem ehemaligen Trainer Adi Hütter gegeben. Seit Anfang April hat Younes nur noch kurze oder ganz kurze Einsätze hinter sich gebracht.

"Reine Vorsichtsmaßnahme

Auch aktuell scheint er wieder nicht im Vollbesitz seiner Kräfte zu sein. Nicht nur beim Mannschaftstraining fehlt er, auch beim ersten Test am letzten Samstag gegen Wehen war er nicht dabei. Offiziell heißt es weiter, dies sei eine „reine Vorsichtsmaßnahme“ zur Vorbeugung und im Laufe der Woche würde er wieder voll einsteigen. Der Gesundheitszustand von Younes ist aktuell nicht das einzige Rätsel. Auch ein Termin für die Rückkehr von Almamy Touré steht in den Sternen. Der Verteidiger hat sich gleich zu Beginn der Vorbereitung am 1.Juli erneut eine Sehnenverletzung zugezogen, die von der medizinischen Abteilung auch nach fast zwei Wochen mit ihren Konsequenzen noch nicht konkret bezeichnet wurde.

Verknüpfte Artikel

Derweil hat der neue Trainer bei den fitten Spielern schon Spuren hinterlassen. Die Trainingseinheiten seien „anstrengend“ gewesen und „auf die Beine gegangen“, sagte Aymen Barkok. Das ist nicht überraschend gekommen für die Frankfurter Profis, von den Kollegen aus Wolfsburg hatte sie schon gehört, dass Oliver Glasner durchaus viel verlangt. „Das tut uns gut“, sagt Barkok, „es ist ja auch alles mit dem Ball.“ Der Trainer arbeite daran, seine Spielphilosophie der Mannschaft näher zu bringen. „Wir wollen den Gegner pressen, so schnell wie möglich vors Tor kommen“, erläutert er, da sei es gut „wenn alle marschieren können.“ Glasner erkläre jedes Detail, „kommt auf dich zu und spricht mit dir.“

Barkok hat Durchbruch noch nicht geschafft

Barkok (23) hat nach seiner Rückkehr von der wegen Verletzungen misslungenen Leihe nach Düsseldorf (Saison 19/20), in Frankfurt eine ordentliche Saison gespielt, aber den ganz großen Durchbruch doch noch nicht geschafft. Jetzt will er mehr. Er setzt dabei auf den Neustart unter dem neuen Trainer. „Ich will dem Trainer zeigen, dass ich da bin“, sagt er. Dabei ist es dem marokkanischen Nationalspieler egal, auf welcher Position er eingesetzt wird. Im offensiven Mittelfeld ist er groß geworden, aber auch auf der rechten Seite hat Barkok schon gute Spiele gemacht. Keine Zweifel lässt er daran, dass er seine Zukunft bei der Eintracht sieht. „Ich bin Frankfurter durch und durch“, versichert er, „wenn die Eintracht den Vertrag verlängern will, bin ich happy.“ Der aktuelle Vertrag läuft noch bis Ende dieser Saison. Genug Zeit also, um seinen Wert zu zeigen. Barkok: „Es liegt an mir, Gas zu geben.“