Eintracht deckt rund 100 illegale Ticketverkäufe auf

Die Nachfrage für die Europa-League-Heimspiele in der vergangenen Saison waren teils überwältigend. Das wollten einige „Fans“ zu ihrem wirtschaftlichen Vorteil nutzen, werden nun aber von der Eintracht sanktioniert. (Foto: dpa)

FRANKFURT - 250.000 Anfragen im Heimspiel gegen den großen FC Barcelona. Über 100.000 für das Halbfinalheimspiel gegen West Ham United. Gleiches galt für das Finale der Europa League in Sevilla gegen Glasgow Rangers. Die Nachfrage für die Spiele von Eintracht Frankfurt auf der zweithöchsten europäischen Fußball-Bühne in der vergangenen Saison war überwältigend. Und genau das öffnet natürlich Türen und Tore für „Fans“, die glücklicherweise Karten ergattern konnten, sich damit eigentlich aber nur bereichern wollen.

Sprich, die Tickets auf dem Schwarzmarkt, also beispielsweise bei Onlineportalen wie eBay oder eBay Kleinanzeigen, für viel Geld verkaufen. Die Summen, die dort dann kursierten, waren mehr als absurd. Über 1500 Euro für ein Ticket. Verrückt.

Verfahren und Strafen für Ticket-Verkäufer

Genau diesen Schwarzmarkthändlern hat Eintracht Frankfurt schon länger den Kampf angesagt und nun erste Erfolge erzielt. Über 100 Fälle konnten mithilfe einer Rechtsanwaltskanzlei für die eingangs genannten Partien ermittelt werden, insgesamt waren 320 Tickets davon betroffen. Das teilte der Bundesligist am Mittwoch mit. Bereits eingeleitete Verfahren seien teils schon abgeschlossen und die ergriffenen Maßnahmen haben es in sich. Diese reichen, wie der Verein in einer Pressemitteilung schreibt, von Gewinnabschöpfung und Vertragsstrafen bis hin zur Kündigung eventuell bestehender Dauerkartenverträge. In vielen Fällen werde es zudem zum Entzug der Mitgliedschaft kommen.

„Wer das Privileg, solche Karten zu derart begehrten Spielen überhaupt beziehen zu dürfen, zu seinem wirtschaftlichen Vorteil und zum Nachteil unserer Anhänger nutzt, wird gerade in der vor uns liegenden Champions-League-Saison mit nachhaltigen Konsequenzen rechnen müssen“, sagt Vorstandsmitglied Philipp Reschke.

