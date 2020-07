Eintracht: Ehemaliger 05-Profi wird U-19-Trainer

Jürgen Kramny wird Nachwuchscoach bei der Frankfurter Eintracht. (Archivfoto: dpa)

FRANKFURT - Jürgen Kramny wird neuer Trainer der U 19 der Frankfurter Eintracht. Der 48 Jahre alte ehemalige Bundesliga-Profi (u.a. VfB Stuttgart, Mainz 05, Darmstadt 98 und 1.FC Nürnberg) hat einen Zweijahresvertrag am Riederwald unterschrieben. Damit wurde auch die letzte noch freie Position im Trainerteam des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) vergeben. Jugend-Chef Andreas Möller setzt damit weiter konsequent darauf, die Talente auch von ehemaligen Profis anleiten zu lassen. Bei der U 15 zeichnet das Duo Thomas Broich/Jerome Pohlenz verantwortlich, bei der U16 unterstützt Alexander Meier Trainer Helge Rasch, bei der U 17 hilft Ervin Skela Chefcoach Sandro Stuppia. Und nun also Kramny, der als Trainer unter anderen den VfB Stuttgart in der Bundesliga und Arminia Bielefeld in der Zweiten Liga trainiert hatte. „Wir sind froh, einen so erfahrenen Mann für unsere U 19 verpflichtet zu haben“, sagt Möller. Kramny folgt auf Marco Pezzaiuoli, der in Zukunft als Technischer Direktor in der Profiabteilung arbeitet.