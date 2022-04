Eintracht-Fanmarsch am Camp Nou angekommen

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Update 18:35 Uhr:

Die ersten Eintracht-Fans sind am Camp Nou angekommen. Mehrere tausend Anhänger nehmen aktuell an einem Marsch Richtung Stadion teil, inzwischen sieht man vor den Toren des legendären Stadions eigentlich nur noch weiße T-Shirts, sprich Fans aus Frankfurt. Die Stimmung ist gut und friedlich, die Polizei ist unter anderem auch mit einem Hubschrauber präsent, der über dem Stadion kreist.

Insgesamt werden rund 30.000 Eintracht-Fans beim Spiel, das um 21 Uhr angepfiffen wird, erwartet. Die Barcelona-Fans wirken unterdessen überrascht wegen der Menschenmenge und stehen ungläubig an der Straße. So viele Gästefans haben sie hier wohl noch nie gesehen.

Die SGE-Fans am Camp Nou. (Foto: Eric Hartmann)

Eintracht Frankfurt (@Eintracht) April 14, 2022

Update 14.56 Uhr:

Inzwischen ist auf dem Weg rund um „la Rambla“ fast nur noch weiß zu erkennen. Hunderte Eintracht-Fans lassen es sich in den Cafés und Restaurants in Barcelonas Innenstadt gutgehen und stimmen sich auf das Spiel heute Abend ein. Eintracht-Fangesänge sind gleich auf mehreren Plätzen zu hören, unter anderem auf dem „Plaza de Cataluña“, dem „Plaza Reial“ oder am Hafen.

Bereits weit vor Spielbeginn füllt sich der Placa Reial in der Innenstadt Barcelonas mit Eintracht-Fans. (Foto: Eric Hartmann)

30.000 Fans werden dann später im Camp Nou erwartet und die Vorfreude ist rund sechs Stunden vor dem Spiel schon deutlich zu spüren. Viel wird darüber diskutiert, wie die Eintracht auflaufen wird und wie die „Sensation von Barcelona“ gelingen soll. Verteidiger Martin Hinteregger wird dabei ganz oft genannt, er soll zum Held des Abends avancieren.

Dem Vernehmen nach ist um 16 Uhr am „Plaza de Cataluña“ ein Treffpunkt für alle SGE-Anhänger geplant. Von dort aus sollen es dann losgehen Richtung Stadion.

So feiern die Eintracht-Fans in Barcelona:





Seit dem Morgen sind schon viele Eintracht-Fans auf dem Markt („La Rambla“) und am Hafen Barcelonas unterwegs, stimmen sich mit Fangesängen ein oder genießen eine Schiffsfahrt. Nahezu alle Anhänger sind in weiß gekleidet und in bester Stimmung, dass ihre Eintracht im Camp Nou die Sensation schafft.

So soll die SGE die Sensation schaffen, sagen die Fans:





