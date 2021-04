Eintracht-Fans bestellen vor BVB-Stadion Pizza

Symbolfoto: Harald Kaster

FRANKFURT - Kevin Trapp und Co. dürften kurz aufgehorcht haben. Kurz nach Anpfiff des Spiels der Frankfurter Eintracht in Dortmund (2:1) hörte man Fangesänge im Borussia-Stadion. Insgesamt 70 SGE-Anhänger hatten sich direkt vor den Arenatoren versammelt. Mit Abstand und Masken. Die Polizei ließ die Fans eine gute halbe Stunde gewähren, ehe sie eingriff und die friedlichen Frankfurter zum Parkplatz brachte. Die Beamten begleiteten die Hessen schließlich noch bis zur Autobahn.

Vorher konnten sich die Anhänger aber noch stärken. Sie hatten sich nach Informationen der Ruhrnachrichten vor dem Stadion Pizza bestellt. Das Problem: Der Pizzabote wurde an den Absperrungen aufgehalten. Der Kurierfahrer ließ sich jedoch nicht beirren, fand einen anderen Weg und stellte die Kartons noch rechtzeitig zu. Mit vollem Magen und drei wichtigen Punkten auf dem Weg in die Champions League traten die Frankfurter ihre Heimreise an.

