Eintracht-Fans stürmen Platz nach Finaleinzug

FRANKFURT - Nach Schlusspfiff hielt es die Frankfurter Fans nicht mehr auf ihren Plätzen. Eintracht Frankfurt hatte gerade im Halbfinalrückspiel der Europa League West Ham United 1:0 besiegt und den ersten Finaleinzug auf internationaler Bühne seit 42 Jahren klargemacht. Die Eintracht-Fans in der Nordwestkurve versammelten sich bereits in der fünfminütigen Nachspielzeit an den Banden am Spielfeldrand. Der spanische Schiedsrichter hatte die Pfeife noch nicht richtig im Mund, da stürmten die Anhänger auf den Rasen des Deutsche Bank Parks.