Eintracht-Fans zelebrieren Europa-League-Spektakel

Frankfurt Fans zeigen ein Banner mit dem Konterfeit vom verstorbenen Ex-Spieler Jürgen Grabowski und ein Banner mit der Aufschrift "Auferstehen werden nur Götter".

FRANKFURT - Der Lärm war ohrenbetäubend, die Choreographie einfach grandios: Die Fans der Frankfurter Eintracht haben das Spiel zelebriert gefeiert und selbst für verwöhnte Europacup-Gänger neue Akzente gesetzt. Eintracht Frankfurt und die Euro-League, das passt einfach. Schon beim Warmlaufen herrschte eine Stimmung wie bei einem Finale.

Im Mittelpunkt der Fan-Begeisterung stand der kürzlich im Alter von 77 Jahren verstorben Ehrenspielfüherer Jürgen Grabwoski. Über die gesamte Fankurve lief ein Plakat mit dem Titel "Auferstehen werden nur Götter", darüber das Konterfei von Grabi. Die Gegentribüne wurde kurzerhand per riesiges Plakat in „Jürgen-Grabowski-Gegengerade“ umgetauft und inmitten der Hardcore-Fans wehte eine neue Fahne, eine riesige mit der Nummer 10und dem Schriftzug Grabowski.

Nur rund ums Stadion hatte es erhebliche Schwierigkeiten gegeben. Schon zwei Stunden vor dem Anpfiff war der Verkehr auf den wichtigsten Zufahrtsstraßen im Grunde zum Stillstand gekommen. Von der Isenburger Schneise war kein Weiterkommen mehr, von der Autobahn schon gar nicht mehr. Am Nadelöhr Rennbahnkurve ging auch nichts mehr. Da hätte man sich durchaus ein paar Eingriffe der Verkehrspolizei gewünscht, schließlich war seit Wochen bekannt, was da für eine Veranstaltung in der Arena stattfand.