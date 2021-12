Eintracht Frankfurt 2021 – Zweifel und Zirkus

Keine Ruhe an Silvester und Neujahr

Elf Tage Urlaub sind schon wieder vorbei. Für die Frankfurter Eintracht beginnt am Donnerstag die kurze Vorbereitung auf den Rückrundenstart am Samstag nächster Woche gegen Borussia Dortmund. Getroffen haben sich Spieler, Trainer und Betreuer schon am Mittwochabend zu den inzwischen obligatorischen Corona-Tests. Ohne negativen Test darf keiner auf den Platz oder die Kabine. Am Donnerstagmorgen wird im Kraftraum gearbeitet, am Nachmittag (15 Uhr) soll dann erstmals der Ball wieder im Mittelpunkt stehen. Auch an Silvester und Neujahr hat Trainer Oliver Glasner Übungseinheiten angesetzt. Am letzten Tag des alten Jahres wird zweimal trainiert, am ersten Tag des neuen Jahres soll ein internes Testspiel stattfinden. 26 Spieler sollen beim Auftakt dabei sein, darunter auch die beiden zuletzt angeschlagenen Kristijan Jakic, Christopher Lenz und Jens-Petter Hauge. Makoto Hasebe und Rafael Borré haben Sonderurlaub bis zum kommenden Montag.