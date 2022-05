1 min

Eintracht Frankfurt auf dem Weg zum Europa-League-Finale

Am Mittwoch tritt Eintracht Frankfurt im Finale der Europa League an. Das Team von Oliver Glasner trifft in Sevilla auf die Glasgow Rangers. Hier lesen Sie die Vorberichte im Blog.

Von Eric Hartmann, Nadine Peter, Heiko Weissinger, Peppi Schmitt und Maximilian Brock