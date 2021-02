Eintracht Frankfurt bezwingt Köln 2:0

Der Frankfurter Makoto Hasebe (l) und Kölns Salih Özcan haben nur Augen für den Ball. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Die Frankfurter Eintracht bleibt die „Mannschaft der Stunde“. Mit dem vierten Sieg im vierten Rückrundenspiel, dem zehnten Spiel ohne Niederlage in Folge, bestätigten die Frankfurter den aktuelle Champions-League-Platz. André Silva mit seinem 18. Saisontor und Evan Ndicka sorgten für die beiden Treffer zum hochverdienten 2:0 (0:0)-Sieg gegen einen kämpferisch starken, aber spielerisch deutlich unterlegenen 1. FC Köln.

Der Frankfurter Trainer hatte seine Mannschaft wieder einmal unverändert aufs Feld geschickt. Auf der Bank freilich gab es zwei Änderungen. Ersatztorwart Markus Schubert wurde nicht rechtzeitig fit nach einer Erkrankung, für ihn durfte Nachwuchskeeper Elias Bördner dabeisein. Und Aymen Barkok meldete sich nach einer Rückenverletzung rechtzeitig fürs Spiel zurück. Bei den Kölnern stand überraschend der ehemalige Frankfurter Marius Wolf, die gesamte Woche über verletzt gemeldet, in der Anfangself. Da war FC-Coach Markus Gidsol dann doch eine kleine Überraschung gelungen. Wolf war dann als Sonderbewacher von Filip Kostic eingeteilt.

Kölner bleiben ungefährlich

Zehn Minuten sah es so aus, als würden die Kölner viel offensiver antreten als erwartet. Sie versuchten nach vorne zu spielen, hatten erstaunlich viel Ballbesitz. Doch gefährlich wurden sie nicht. Und so neigte sich die Waage zugunsten der Frankfurter, von Minute zu Minute mehr. Nach zehn Minuten rollte ein Angriff nach dem anderen Richtung Kölner Tor. Die Frankfurter kombinierten sicher, spielten geduldig, kam auch häufig auf den Seiten durch. Aber die ganz, ganz dicke Chancen hatten sie auch nicht. Aber dennoch genügend, um in Führung zu gehen. Immer wieder fehlte Daichi Kamada ein ein bisschen, dann wieder Amin Younes. Schließlich kam eine Hereingabe von Kamada nicht präzise genug, sodass auch Kostic verfehlte. Die allerbeste Gelegenheit dann Sekunden vor der Pause: Nach Kostics Flanke köpfte Silva ganz knapp übers Tor.

Die Eintracht kam geradezu wütend aus der Kabine. Die Kölner wurden minutenlang eingeschlossen am eigenen Strafraum, es war ein „Power-Play“ wie beim Eishockey. Und irgendwann war die Festung sturmreif gespielt. 52. Minute: Flanke Kostic, Kopf Silva, Glanzparade Torwart Horn. 53. Minute: Flanke Kostic. Kopfball Silva, Tor. Aber zuvor war der Ball knapp im Seitenaus. 57. Minute: Durm und Kamada steckten durch auf Silva, Lupfer, Tor. Und jetzt zählte es. Es war der 18. Saisontreffer des Portugiesen.

Zweite Luft der Kölner

Erstaunlich war, dass nicht die Eintracht durch das Führungstor Ruhe bekam, sondern die Kölner eine Art „zweite Luft“. Jedenfalls griff der „FC“ jetzt an und setzte die Eintracht unter Druck. In der 67. Minute profitierte Dennis vom einzigen Fehler von Hinteregger, verzog aber den Schuss deutlich. Köln war jetzt dran, bekam aber keine wirklich gute Chance, die Eintracht-Abwehr stand sicher. Und genau im richtigen Augenblick schlugen die Frankfurter dann nochmal zu. In der 78. Minute trat Kostic eine Ecke hoch nach innen, Ndicka nickte aus kurzer Distanz ein, die Entscheidung.