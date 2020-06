Eintracht Frankfurt entführt drei Punkte aus Berlin

Frankfurts Andre Silva (2.v.r.) bejubelt sein Tor zum 1:4 mit seinen Mitspielern. (Foto: dpa)

BERLIN - Drei Tage nach der starken Leistung bei der 1:2-Pokalniederlage in München, hat sich die Frankfurter Eintracht in der Bundesliga schadlos gehalten. Die Hessen gewannen bei Hertha BSC 4:1 (0:1), feierten damit den dritten Auswärtssieg in Folge und vertrieben endgültig das „Abstiegsgespenst“. Die Eintracht profitierte von einem Platzverweis für den Berliner Dedryck Boyata unmittelbar vor der Pause. In der zweiten Halbzeit spielten die Frankfurter dann ihre Überzahl konsequent und klug aus. Bas Dost, zweimal André Silva und Evan Ndicka erzielten die Treffer für die Gäste, Krzysztof Piatek hatte die Hertha vor der Pause in Führung gebracht.

So wie in Berlin hatte der Frankfurter Trainer noch nie „rotiert“. Gegenüber der Anfangself von Pokalspiel in München wechselte er sieben Spieler. Sogar Martin Hinteregger, eigentlich einer der „Unverzichtbaren“ durfte einmal Durchschnaufen. Sebastian Rode fehlte wegen einer Gelbsperre. Dafür kehrte Filip Kostic nach einer Sperre wieder zurück ins Team. Es war also eine „andere“ Eintracht, eine deutlich veränderte, die da im Olympiastadion antrat. Die neu zusammengestellte Truppe fand gut zusammen, hatte über eine lange Zeit die totale Spielkontrolle.

Überraschende Führung der Berliner

Dass die Berliner zur Pause in Führung lagen, hatte mit dem Spielverlauf nicht wirklich etwas zu tun. Krzysztof Piatek hatte sich in der 24. Minute gegen Makoto Hasebe und Dominik Kohr durchgesetzt und den Ball an Trapp vorbeigemogelt. Es ward das einzige Mal, dass die Berliner vorm Frankfurter Tor waren. Nach vorne spielte die Eintracht solide, aber letzten Endes nicht gefährlich. Unmittelbar vor der Hertha-Führung hatte Djibril Sow leichtfertig eine Chance vergeben. Dem Schweizer fehlten wie so oft in dieser Saison auch in dieser Situation mal wieder Durchsetzungsvermögen und Mut.

Die beste Gelegenheit hatte die Eintracht unmittelbar vor der Pause. Bas Dost zog alleine Richtung Tor, wurde an der Strafraumgrenze von Dedryck Boyata gefoult. Schiedsrichter Robert Hartmann zeigte „Gelb-Rot“ (Boyata war nach einem üblen Tritt gegen Dost schon verwarnt) und gab Elfmeter. Auf Hinweis des Video-Assistenten schaute sich der Referee die Szene noch einmal an. Und veränderte seine Entscheidungen. Boyata sah glatt „Rot“, statt Elfmeter aber gab es nur Freistoß, das Foul war hauchzart vor dem Strafraum. Kostic schoss den Ball in die Mauer, es blieb bei der Berliner Führung.

Partie in Viertelstunde gedreht

Freilich nicht lange. Trainer Hütter brachte mit André Silva einen zweiten Stürrmer und nahm Mittelfeldspieler Lucas Torró raus. Die Eintracht spielte nun in Überzahl noch dominanter als zuvor. Und sie brauchte nur eine gute Viertelstunde, um die Partie zu drehen. Bas Dost erzielte in der 51. Minute den Ausgleich. Danny da Costa hatte geflankt, Silva per Kopf verlängert und Dost „abgestaubt“. Da hatte sich die Einwechslung des portugiesischen Angreifers schon gelohnt. Das wurde noch deutlicher elf Minuten später. Da gingen die Frankfurter in Führung. Und dieses Tor war eine Sahnestück. Daichi Kamada ging an drei, vier Berlinern vorbei, ließ sie im Strafraum stehen wie Slalomstangen. Der Japaner hatte dann das Auge, um Silva einzusetzen. Der beförderte den Ball in der 62. Minute per Hacke zum 1:2 ins Tor. Sechs Minuten darauf schlugen die „Adler“ wieder zu. Dohr und Da Costa kämpften sich regelrecht durch den Strafraum, der Ball prallte an die Sechzehnmeterraumlinie. Dort standen sich Kostic und Ndicka fast im Weg. Kostic sprang rechtzeitig zur Seite, Ndicka traf den Ball voll, der rauschte flach ins Eck. Es war der erste Saisontreffer für den jungen (20) Franzosen.

Damit war die Partie gelaufen. Die Frankfurter setzten in der 86. Minute noch einen drauf. Der eingewechselte Stefan Ilsanker schlug einen klugen Pass in den Lauf von Silva und der Portugiese ließ Torwart Rune Jarstein nicht die Spur einer Chance.