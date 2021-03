Eintracht Frankfurt: Erstes „Endspiel“ um Europa

Noch ist unklar, ob die Eintracht am Wochenende mit Martin Hinteregger planen kann. (Archivfoto: dpa)

FRANKFURT - Im April spielt die Frankfurter Eintracht unter anderen gegen die direkten Konkurrenten im Kampf um die Champions-League-Plätze Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen. Der „Monat der Wahrheit“ also. Vielleicht das wichtigste Spiel um den Einzug nach Europa aber findet schon am Samstag statt, gegen den 1.FC Union Berlin. Mit sechs Punkten Rückstand auf die Eintracht liegt Union auf dem siebten Platz, könnte mit einem Sieg den Anschluss schaffen. Bei einem Sieg der Eintracht wären die „Eisernen“ auf neun Punkte distanziert und die Adler würden ziemlich sicher Richtung Europa-League fliegen. „Ein ganz wichtiges Spiel“, sagte Mittelfeldspieler Sebastian Rode, „wir möchten vor der Länderspielpause nochmal drei Punkte holen, um uns oben festzusetzen.“

Adi Hütter muss auf mehrere Stammspieler verzichten

Auch deshalb kämpfen die Frankfurter darum, ihren Abwehrchef Martin Hinteregger doch noch rechtzeitig fit zu bekommen . Am Dienstag war eigentlich trainingsfrei, Hinteregger aber wurde fast rund um die Uhr behandelt. Ihn plagt eine leichte Muskelverletzung an der Vorderseite des linken Oberschenkels. Der Spieler ist optimistisch, dass es mit den ersten Trainingsschritten am Donnerstag klappt und hat große Hoffnungen, dass er am Samstag spielen kann. Für die Eintracht wäre das ein wichtiges Signal, denn mit den gesperrten Amin Younes und Tuta sowie den verletzten Erik Durm und Almamy Touré fallen auf jeden Fall vier Spieler aus.



Zumindest im Laufe der 90 Minuten werden sich also Chancen für jene Profis ergeben, die zuletzt nicht so häufig gespielt haben. Aymen Barkok an erster Stelle. Auch Steven Zuber oder Timothy Chandler, Ajdin Hrustic und vorne vor allem Luka Jovic. Bange machen aber gilt nicht. Dass Younes und Tuta gemeinsam fehlen, sei „nicht glücklich“, sagt Rode, „aber wir werden das wieder auffangen“. So wie es der Mannschaft in Leipzig gelungen war, den Ausfall Hintereggers zu kompensieren. Rode: „Wir werden gegen Union mit elf Topspielern auf dem Feld stehen.“ Ob mit oder ohne Hinteregger.

Sagt die Eintracht Hintereggers Länderspiele mit Österreich ab?

Im Übrigen hofft nicht nur die Eintracht auf eine schnelle Rückkehr von Hinteregger, sondern auch die österreichische Nationalmannschaft. Nationaltrainer Franco Foda hat Hinteregger für das WM-Qualifikationsspiel in Schottland am 25.März nominiert. Ob Hinteregger, und sein Kollege Stefen Ilsanker, allerdings von der Eintracht freigegeben wird, ist offen. „Darüber müssen wir nachdenken“, hatte Trainer Adi Hütter gesagt. Wegen geltender Quarantänebestimmungen nach einem Aufenthalt in Großbritannien sind deutsche Klubs von der Abstellpflicht befreit. Der österreichische Fußball-Bund (ÖFB) hat die Vereine der deutschen Bundesliga in einem Brief darum gebeten, bei den zuständigen Gesundheitsämtern Ausnahmegenehmigungen für die Spieler zu erwirken.