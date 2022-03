Eintracht Frankfurt ertrotzt Remis in Leipzig

Leipzigs Josko Gvardiol (l.) und Kristijan Jakic von Eintracht Frankfurt schenken sich im Kampf um den Ball nichts. (Foto: dpa )

LEIPZIG - Respekt vor der Frankfurter Eintracht. Auf der letzten Rille, mit den allerletzten Kräften retteten die Frankfurter drei Tage nach der Europacup-Verlängerung ein 0:0 in Leipzig und krönten zwei erfolgreiche letzten Wochen mit sieben Punkten aus drei Spielen in der Liga und mit den beiden Spielen gegen Sevilla und dem Einzug ins Viertelfinale der Europa-League. Überragender Spieler vor 43.000 Zuschauer war der Frankfurter Torhüter Kevin Trapp, der zwei, drei unglaubliche Paraden zeigte. Zweimal klatschte der Ball zudem an Pfosten und Latte. Das war Glück. Am Ende krabbelte die Eintracht geradezu über die Ziellinie.



Dass der Frankfurter Trainer „seine“ Mannschaft gefunden hat, wurde mit der Aufstellung klar. Keine Rotation nach den Anstrengungen des Europacup-Spiels, nur eine erzwungene Veränderung: Für den gesperrten Djibril Sow spielte Sebastian Rode. Das Ziel der Frankfurter war von Beginn an ersichtlich. Sie wollten das Tempo rausnehmen, dabei selbst ein paar Kräfte schonen. Und ab und zu Nadelstiche mit schnellen Kontern setzen. Das gelang eine gute halbe Stunde lang, dann merkten die Leipziger, wie der Hase laufen sollte. Sie erhöhten das Tempo und damit den Druck und sie nutzten die immer häufiger auftretenden kleinen oder größeren Fehler der Eintracht zu schnellen Gegenzügen.

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 0:0 RB Leipzig: Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Henrichs, Laimer (84. Haidara), Kampl (60. Forsberg), Angelino - Olmo (84. Szoboszlai) - Nkunku, A. Silva (72. Y. Poulsen)



Eintracht Frankfurt: K. Trapp - Tuta, Hinteregger, N´Dicka - Jakic, Rode (46. Hrustic) - Knauff (80. Lenz), Lindström (66. Hauge), Kamada (89. Ilsanker), Kostic - Borré (89. Lammers)



Schiedsrichter: Christian Dingert (Lebecksmühle)



Zuschauer: 43.058



Gelbe Karten: Laimer (2) / N´Dicka (3), Hinteregger (5), Hrustic (2), Hauge (3), Jakic (6)



Beste Spieler: Laimer, Nkunku / K. Trapp, Hinteregger



Wütende Leipziger Angriffe verpuffen

Die Eintracht brauchte bis zur Pause eine dicke Portion Glück, um ohne Gegentor davonzukommen. Mohamed Simakan konnte in der 26. Minute nach einem Abpraller aus 18 Metern schießen. Evan Ndicka fälschte ganz leicht ab und Kevin Trapp lenkte den Ball mit einer Blitzreaktion an den Pfosten. Konrad Laimer traf in der 41. Minute mit einem mächtigen 20-Meter-Schuss nur die Latte. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit lag der Ball dann doch im Netz. Doch Nkunku hatte deutlich im Abseits gestanden, nachdem zuvor Rode im Mittelfeld ein dicker Patzer unterlaufen war. Die Eintracht ihrerseits hatte keine sogenannte „Hundertprozentige“, aber sie hatte zwei sehr gute Gelegenheiten, um sich „Hundertprozentige“ herauszuspielen. Beide Male liefen Jesper Lindström und Rafael Borré zwei-zu-eins oder zwei-zu-zwei auf die Abwehr. Beim ersten Mal brachte Lindström den Ball nicht zum Kollegen, hätte sowieso besser selbst abgeschlossen. Und beim zweiten Mal machte Borré einfach nicht richtig mit, „verweigerte“ den letzten Schritt. Das war ärgerlich.

Die zweite Halbzeit begann mit fast schon wütenden Leipziger Angriffen. Es wurde nun ein Duell Leipzig gegen Trapp. Und Trapp gewann es. Er hielt gegen Nkunku aus kurzer Distanz, er wehrte gegen Olmo ab und er rettete gegen Laimer. Höhepunkt der Trappschen Festspiele: In der 63. Minute lenkte der Nationaltorwart einen Schuss von Laimer reaktionsschnell über die Latte. Und dann kam noch einmal der für den total abgemeldeten André Silva eingewechselte Youssuf Poulsen. Er spielte Minuten vor dem Ende alle aus, stand allen vor Trapp, verzögerte, verzögerte noch einmal und dann waren die Frankfurter wieder da. Kein Tor, die gefährlichste Situation war überstanden. Die letzten Minuten brachte die Eintracht den Punkt dann sicher nach Hause.

