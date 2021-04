Eintracht Frankfurt: Grundsätzliche Einigung mit Krösche?

RB Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Es hatte sich angedeutet, nun haben sich beide Seiten dem Vernehmen nach grundsätzlich geeinigt: Markus Krösche soll, sofern noch letzte Details geklärt werden, neuer Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt werden. Das ist aus Kreisen des Fußball-Bundesligisten am Freitag zu hören. Auch die „Bild“-Zeitung berichtet darüber. Demnach soll der Deal in den kommenden Tagen fix gemacht werden. Krösche hatte Anfang der Woche darum gebeten, seinen eigentlich bis 2022 laufenden Vertrag bei RB Leipzig als Sportdirektor aufzulösen. Der 40-Jährige soll den Posten des Sportvorstands am Main von Fredi Bobic übernehmen, der in der kommenden Saison zu Hertha BSC wechselt.

Wird auch bald der neue Trainer präsentiert?

Sobald der neue starke Mann unterschrieben hat, dürfte auch Schwung in die Trainerfrage kommen. Klar ist: Erik ten Hag, der seinen Kontrakt bei Ajax Amsterdam verlängert hat, und Roger Schmidt, der verkündet hat, nicht nur für ein Jahr beim PSV Eindhoven angeheuert zu haben, sind wie erwartet nicht im Rennen. Als ein heißer Kandidat wird weiterhin Oliver Glasner (VfL Wolfsburg) gehandelt. Auch die Namen Sandro Schwarz (Dinamo Moskau) und Edin Terzic (Borussia Dortmund) fallen immer wieder mal im Zusammenhand mit der möglichen Nachfolge von Adi Hütter, den es bekanntlich zu Borussia Mönchengladbach zieht.

Verknüpfte Artikel