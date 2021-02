Eintracht Frankfurt: Ist Amin Younes ein Thema für Löw?

Am Samstag spielten Amin Younes (m.) und Joshua Kimmich gegeneinander - spielen sie bald zusammen in der Nationalmannschaft? (Foto: dpa)

FRANKFURT - Auf der Tribüne der Frankfurter Arena saß Joachim Löw. Der Bundestrainer beobachtete seine Nationalspieler vom FC Bayern und den Frankfurter Torwart Kevin Trapp. Und er sah einen überragenden Amin Younes. „Er war Weltklasse vor der Pause, gekrönt mit dem Weltklassetor“, sagte sein Trainer Adi Hütter, „ich kann mich nicht erinnern, einen Spieler mit dieser Qualität jemals trainiert zu haben.“

Nicht nur sportliche Highlights

Younes habe eine unglaubliche Technik und Energie und er ist „ein toller Mensch und geiler Kicker.“ Younes hatte neben seinen sportlichen Qualitäten auch noch für ein menschliches Highlight gesorgt. Gleich nach seinem Treffer hatte er sich an der Bank ein T-Shirt mit dem Namen eines der Opfer des Hanauer Anschlags geholt und in die Kameras gehalten. „Mir ist die Botschaft wichtig, dass wir diese Geschehnisse nicht vergessen“, sagte er, „ich möchte, dass die Angehörigen wissen, dass wir an sie denken und dass uns das nah gegangen ist. Der Verein Eintracht und die Stadt stehen zusammen und sind in ihren Gedanken in Hanau.“

Ob Löw nun nachdenkt, den 27 Jahre alten Younes zurückzuholen, der 2017 beim Confed-Cup schon fünf Länderspiele gemacht hat? Einen Spieler wie diesen hatte der Eintracht für das Gesamtkonstrukt gefehlt, einen wie ihn hat auch die Nationalmannschaft nicht. Younes ist dribbelstark, ist in der Lage, den Ball zu behaupten und er bringt Unerwartetes, Überraschendes ins Spiel. Sein Tor zum 2:0 war etwas ganz Besonderes. „Beim Tor von Amin fehlen mir die Worte – einfach phänomenal“, sagte Kollege Filip Kostic. Fast hätte Younes Welttorwart Neuer sogar mit einem Schuss von der Mittellinie überwunden.



Die Lobeshymnen nachher waren ihm fast peinlich. „Ich will nicht in den Himmel gehoben werden“, sagte er, „ich bin nach Frankfurt gekommen, um wieder Spaß am Fußball zu haben. Und das macht mir gerade ganz viel Spaß.“