Eintracht Frankfurt leiht Flügelstürmer vom SSC Neapel aus

FRANKFURT - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt leiht Offensivspieler Amin Younes für zwei Jahre vom SSC Neapel aus. Der 27-Jährige kommt ohne Leihgebühr und kann danach fest von den Hessen verpflichtet werden, wie der Club am Samstag unmittelbar vor seinem Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim mitteilte. Sportvorstand Fredi Bobic sagte über den früheren Nationalspieler: "Mit Amin Younes bekommen wir einen dribbelstarken, technisch versierten Spieler, der zudem bereits eine Menge internationaler Erfahrung mitbringt."

Vor dem Transferschluss am Montag waren die Frankfurter noch auf der Suche nach Verstärkungen für den eigenen Kader. Younes spielt vor allem auf den Flügeln und beschert Trainer Adi Hütter eine weitere Option in der Offensive. "Er ist ein Spieler, der uns sicherlich gut tun wird, weil er ein anderes Element mitbringt. Ein toller Spieler, auf den freuen wir uns", sagte der Coach beim TV-Sender Sky.

"Hier in Frankfurt hat Amin die besten Möglichkeiten, zu alter Stärke zurückzufinden und uns weiterzuhelfen", sagte Bobic, der vor allem Younes' Schnelligkeit hervorhob. Der Profi habe "finanziell sehr große Zugeständnisse gemacht, um für die Eintracht zu spielen". Younes zählte unter anderem zum deutschen Kader beim Confederations Cup 2017 in Russland. Bei der Eintracht erhält er die Rückennummer 32.

Younes stammt aus der Jugendabteilung von Borussia Mönchengladbach und spielte in der Folge unter anderem für den 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga und für Ajax Amsterdam in der Champions League. Zudem lief der beidfüßige Younes fünf Mal für die DFB-Auswahl auf und erzielte zwei Treffer.

Der 27-Jährige absolvierte bislang 26 Bundesligaspiele und erzielte einen Treffer. In der Eredivisie in den Niederlanden gelangen ihm in 69 Spielen für Ajax Amsterdam zwölf Tore und 20 Torvorlagen. Mit dem niederländischen Rekordmeister stand der 1,68 Meter große Rheinländer 2017 im Finale der Europa League. Im selben Jahr gewann er mit der deutschen Nationalmannschaft in Russland den FIFA Confederations Cup. Für den SSC Neapel lief Younes 21 Mal in der Serie A auf und erzielte vier Tore. Der gebürtige Düsseldorfer wechselt als amtierender italienischer Pokalsieger zu Eintracht Frankfurt und erhält die Rückennummer 32.